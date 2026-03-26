สู้รบเดือด! ทหารกะเหรี่ยง KNU เจ็บสาหัส 2 ราย ถูกสะเก็ด RPG-กระสุนเจาะปอด ประสานไทยส่งรักษา รพ.พหลฯ

กาญจนบุรี - เหตุปะทะกองกำลัง KNU กับทหารเมียนมานอกชายแดนกว่า 180 กม. ทหารกะเหรี่ยงบาดเจ็บสาหัส 2 ราย แขนหวิดขาด-ปอดแตก ถูกลำเลียงเข้าฝั่งไทย รักษาที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา ตามหลักมนุษยธรรม ท่ามกลางการดูแลเข้มของเจ้าหน้าที่
วันนี้ ( 26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจนบุรี ได้รับการประสานจากฝ่ายความมั่นคงชายแดน ให้นำรถฉุกเฉินทางการแพทย์เข้ารับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสู้รบ บริเวณช่องทางบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ภายหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้ประสานรถพยาบาลจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รวม 2 คัน เดินทางเข้าพื้นที่ พบรถกระบะนำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายมารออยู่แล้ว จึงเร่งเคลื่อนย้ายขึ้นรถพยาบาลคันละ 1 ราย ก่อนรีบนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 80-90 กิโลเมตร ขณะนี้ทั้ง 2 รายอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้บาดเจ็บรายแรก ทราบชื่อ นายซอว์ ทเว (Mr.Zaw Htwe) อายุ 20 ปี ถูกสะเก็ดระเบิด RPG บริเวณข้อมือขวา เป็นแผลฉกรรจ์จนแขนหวิดขาด ส่วนอีกราย นายเธอร์ เธอร์ (Mr.Ther Ther) อายุ 22 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่แผ่นหลัง กระสุนฝังในร่างกาย ส่งผลให้ปอดแตกและมีภาวะลมรั่ว อาการสาหัส
รายงานระบุว่า ผู้บาดเจ็บทั้งสองเป็นกำลังพลของกองบัญชาการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ประจำพื้นที่มะริด-ทวาย ซึ่งเกิดการปะทะกับกองกำลังทหารเมียนมา ในพื้นที่ห่างจากชายแดนช่องทางพุน้ำร้อนประมาณ 180 กิโลเมตร
เนื่องจากอาการบาดเจ็บรุนแรง ทางฝ่ายความมั่นคงของไทยจึงอนุญาตให้ลำเลียงเข้ามารักษาภายในประเทศ ตามหลักมนุษยธรรม โดยเลือกโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งมีศักยภาพด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมรองรับผู้ป่วยวิกฤต
ขณะที่ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการ สภ.เมืองกาญจนบุรี ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและหลักกฎหมายต่อไป