วิน จยย.-ไรเดอร์ ศรีราชา โอดน้ำมันพุ่งไม่หยุด จ่อขยับค่าโดยสาร 5-10 บาท ประคองรายได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์ในพื้นที่ศรีราชา รับผลกระทบเต็มจากราคาน้ำมันพุ่งกว่า 40 บาทต่อลิตร วอนสังคมเข้าใจ จำเป็นต้องหารือปรับค่าโดยสารเพิ่มเล็กน้อย เพื่อความอยู่รอดในภาวะค่าครองชีพพุ่ง
เมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้ ( 26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น พบกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ต่างสะท้อนเสียงเดียวกันว่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก และมีแนวโน้มต้องปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้น
จากการสอบถามกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ ระบุว่า ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นราว 6 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ต้นทุนการวิ่งรับส่งผู้โดยสารสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นมีแนวคิดจะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 บาทต่อเที่ยว ตามระยะทาง แต่ยืนยันว่าจะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นเกินความเหมาะสม
นายผจญ พูนศรี อายุ 57 ปี วินจักรยานยนต์รับจ้าง เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันแตะลิตรละกว่า 40 บาท ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ อีกทั้งค่าครองชีพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารอย่างหมู เห็ด เป็ด ไก่ ก็ปรับราคาสูงขึ้น ทำให้จำเป็นต้องพิจารณาปรับค่าโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่ นายปฏิพล บุญใส คนขับวินจักรยานยนต์เกาะลอยศรีราชา กล่าวว่า หากยังคงอัตราค่าโดยสารเดิม อาจไม่สามารถวิ่งรถต่อไปได้ เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นรอบด้าน จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและเห็นใจผู้มีรายได้น้อยที่ต้องหาเช้ากินค่ำ
ด้าน นายวิษณุ ศรีนาค อายุ 52 ปี ระบุว่า การปรับค่าโดยสารครั้งนี้เป็นไปตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยจะพิจารณาเพิ่มในอัตราที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร และยังคงยึดหลักความเป็นธรรมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ บรรยากาศตามปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอศรีราชา ช่วงกลางวันค่อนข้างเงียบเหงา หลังประชาชนแห่เติมน้ำมันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ช่วงเช้าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยยังคงมีน้ำมันจำหน่ายตามปกติ ยกเว้นน้ำมันดีเซลที่ยังขาดตลาดเป็นบางช่วง และรอการเติมในรอบถัดไปตามกำหนดของสถานีบริการน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างยืนยันว่า การปรับขึ้นค่าโดยสารจะเป็นไปอย่างมีเหตุผลและคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางในปัจจุบัน