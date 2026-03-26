สลด! พ่อแม่ลูกขับกระบะบรรทุกผัก ตกร่องถนนซ่อม เพชรเกษม ดับคาซากรถ 3 ศพ

นครปฐม - โศกนาฏกรรมกลางดึก พ่อค้าผักพาครอบครัวขับกระบะมุ่งหน้าตลาด เสียหลักพุ่งตกร่องถนนที่กำลังซ่อมสร้าง ชนขอบปูนรถพังยับ เสียชีวิตคาที่ 3 ราย กู้ภัยเร่งตัดถ่างนำร่างออก ตำรวจสอบผู้รับเหมาตรวจป้ายเตือน
เช้ามืดวันนี้ (26 มี.ค.) ร.ต.ท.อรรถสิทธิ์ สุริยวงศ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกร่องถนน ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมผิวจราจร มีผู้เสียชีวิตติดภายในรถ 3 ราย เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม ขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 35+400 หมู่ 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
ที่เกิดเหตุพบอยู่ในช่วงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร มีการขุดเป็นร่องถนน พบรถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีขาว ทะเบียน ผฉ 4884 นครปฐม สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ชนอัดกับขอบปูนถนน ภายในรถพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างงัดซากรถเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาอย่างทุลักทุเล
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายนพรัตน์ สว่างวงศ์ไว อายุ 48 ปี น.ส.สุจิรัตตา อรชร อายุ 46 ปี และนายเอกสิทธิ์ สว่างวงศ์ไว อายุ 18 ปี ซึ่งเป็นพ่อ แม่ และลูกชาย จากนั้นได้มอบร่างให้มูลนิธินำส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนครปฐม
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้ง 3 รายมีอาชีพค้าขายผัก กำลังขับรถบรรทุกผักไปจำหน่ายที่ตลาดกระทุ่มแบน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมสร้างถนน รถได้เสียหลักพุ่งตกร่องที่มีการขุดผิวจราจร ก่อนชนเข้ากับขอบปูนอย่างแรง เป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเตรียมสอบปากคำพยานแวดล้อม ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงจะเรียกผู้รับเหมามาสอบสวนถึงมาตรการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป