(คลิป)น้ำมันแพงโพด! ชาวประมงน้ำโขงลดเที่ยวเรือออกหาปลาประหยัดน้ำมัน

หนองคาย - ชาวประมงแม่น้ำโขงที่หนองคายลดจำนวนเที่ยวออกเรือหาปลาหลังน้ำมันปรับขึ้นราคาพรวดเดียว 6 บาท เผยต้องอาศัยความชำนาญเล็งจุดจับปลาให้แม่น ช่วยจับปลาขายถึงจะคุ้มค่าน้ำมัน
หลังจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 6 บาทตั้งแต่เช้าในวันนี้ (26 มี.ค. 69) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวประมงในพื้นที่บ้านหาดคำ อ.เมืองหนองคาย ซึ่งมีชาวบ้านใช้เรือหางยาวติดเครื่องยนต์เบนซิน ออกเรือหาปลาในแม่น้ำโขงหลายสิบราย หลังจากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ชาวประมงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจับปลา
ชาวประมงรายหนึ่งบอกว่า ชาวเรือทุกคนจะติดเครื่องยนต์เบนซิน แต่ละวันจะเติมน้ำมันประมาณวันละ 200 บาท ช่วงที่น้ำมันแพงขึ้นต้องเติมเป็น 300 บาท และลดจำนวนเที่ยวออกเรือหาปลา แต่ก็ยังต้องออกหาปลาทุกวัน อาศัยความชำนาญในการเล็งจุดวางแหดักปลา ดูว่าในจุดใดที่ปลาในน้ำโขงจะอยู่ก็จะนำเครื่องมือจับปลาออกไป พอได้ปลามาขายวันละ 600-700 บาทจึงจะคุ้มค่ากับต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้น
ชาวประมงบางคนก็จะงดออกเรือในช่วงนี้ หากไม่สามารถจับปลาได้ก็จะขาดทุนไม่คุ้มกับน้ำมันที่จ่ายไป อีกทั้งการหาน้ำมันมาใส่เครื่องยนต์เรือ ชาวบ้านต้องนำรถยนต์ไปต่อคิวเติมที่ปั๊ม แล้วมาถ่ายน้ำมันออกจากรถยนต์มาเติมใส่เครื่องยนต์เรือ เพราะปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ไม่ให้เติมใส่แกลลอน ทำให้ขั้นตอนการทำงานยุ่งยากมากขึ้นกว่าจะลงน้ำโขงออกจับปลาแต่ละครั้ง