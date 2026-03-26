อึ้งพิษณุโลกได้จังหวัดเดียว!? ขอโควตาพิเศษดีเซล 3 ล้านลิตร ขายเกษตรกรวันแรกผ่านปั๊ม PT-ปตท.-บางจาก

พิษณุโลก - ผู้ว่าฯ เมืองสองแควควง ส.ส.กดหัวจ่ายปั๊ม PT พรหมพิราม จำหน่าย “น้ำมันโควตาพิเศษ” เป็นวันแรก หลังขอกรมธุรกิจพลังงานจัดสรรดีเซล 3 ล้านลิตรให้ชาวนาใช้ฤดูเก็บเกี่ยวมีนาฯ-เมษาฯ ไม่ต้องรอคิว พร้อมเร่งส่งน้ำมันกระจายเข้าพื้นที่ 5 อำเภอเป้าหมาย
วันนี้ (26 มี.ค. 69) นายเกียรติศักดิ์ ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทย เดินทางไปกดหัวจ่ายน้ำมันตามโครงการจัดสรรน้ำมันเพื่อเกษตรกรเป็นวันแรก ที่ปั๊ม PT ตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม
ทั้งนี้เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกษตรกรได้ประสบสภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซล ขณะที่เดือนมีนาคมและเมษายนอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต จังหวัดฯ จึงได้ขอโควตาพิเศษจากกรมธุรกิจพลังงานจัดสรรน้ำมันดีเซลจำนวน 3 ล้านลิตรให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไร่ละ 5 ลิตร กระจายตามปั๊มน้ำมันทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่เกษตรกร 6 แสนไร่
บรรยากาศการซื้อน้ำมันดีเซลตามโครงการนี้ที่ปั๊ม PT พรหมพิราม เป็นไปอย่างคึกคัก มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนำถังแกลลอนมาซื้อน้ำมันจำนวนมาก
นายเกียรติศักดิ์ ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า มาร่วมอำนวยความสะดวก เพราะเป็นวันแรกที่น้ำมันขึ้นราคาถึงลิตรละ 6 บาท และเป็นวันแรกของการขายน้ำมันดีเซลตามโครงการโควตาพิเศษ ซึ่งก็ขายน้ำมันดีเซลในราคาขายปกติ บวกเพิ่มขึ้นมา 6 บาทเหมือนปั๊มทั่วไป แต่เกษตรกรดีใจ บอกว่ายังดีกว่าที่ไปรอคิวซื้อน้ำมันข้ามวันข้ามคืน เพราะหลายคนต้องใช้น้ำมันดีเซล สูบน้ำเข้านา และหลายรายใช้สำหรับรถเกี่ยวข้าว
“วันนี้เราจะเร่งกระจายน้ำมันลงพื้นที่ 5 อำเภอผ่านปั๊ม ปตท. พีที และบางจาก แต่จำหน่ายให้เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเท่านั้น”