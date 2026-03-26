ทพ.12 ปรับยุทธวิธี “ปั่นจักรยานลาดตระเวน” ลดใช้พลังงานคุมเข้มลอบขนน้ำมันข้ามแดน

สระแก้ว- ทพ.12 ปรับยุทธวิธีลดการใช้พลังงานน้ำมัน “ปั่นจักรยานลาดตระเวน” แนวชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว สนองนโยบายรัฐ-กองทัพบก คุมเข้มสกัดลอบขนเชื้อเพลิงข้ามแดน
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลน จนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ กองทัพบก ต้องเร่งปรับมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงควบคู่ไปกับการคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจนั้น
วันนี้ ( 26 มี.ค.) พ.อ.พงศกร เสืองาม ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12) หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงปรับรูปแบบการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ด้านการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
โดยได้มอบหมายให้ ร.อ.อาคม มงคลนำ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1201 นำกำลังพลจัดตั้ง “ชุดลาดตระเวนจักรยาน” ใช้จักรยานสองล้อเป็นพาหนะหลักในการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง แทนการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่บริเวณแนวชายแดนโดยรอบตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ และเป็นพื้นที่ที่มักถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปยังกัมพูชาในลักษณะ “กองทัพมด” ที่อาศัยช่องทางธรรมชาติและเส้นทางเลี่ยงด่าน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ การใช้จักรยานในการลาดตระเวน นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแล้ว ยังมีข้อได้เปรียบในด้านยุทธวิธี เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบ ซับซ้อน หรือเส้นทางธรรมชาติที่ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้
อีกทั้งยังช่วยลดเสียงรบกวน ทำให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างเงียบและคล่องตัว เพิ่มโอกาสในการตรวจพบและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 เผยว่าทางหน่วยยังคงดำเนินมาตรการ “ซีลเข้มแนวชายแดน” ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำผิดในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจและชื่นชมต่อแนวคิดของเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงาน แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศได้อย่างเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน หากพบเบาะแสการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย หรือการขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน