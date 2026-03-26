ลอบเผาป่าเพียบทำเมืองเชียงใหม่จมฝุ่นควันพร้อมค่ามลพิษทะยานยึดอันดับโลก-กระทบสุขภาพทำเด็กเลือดกำเดาทะลัก

เชียงใหม่ – ฝุ่นควันเชียงใหม่ส่อเผชิญวิกฤติหลังพบลอบเผาป่าทั่วพื้นที่ ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนเพียบ ส่งผลฝุ่นปกคลุมหนาทึบทั่วทั้งเมือง พร้อมค่ามลพิษอากาศพุ่งสูงเกินมาตรฐาน ยึดอันดับ 3 เมืองหลักทั่วโลก แพทย์เตือนเลี่ยงทำกิจกรรมนอกอาคารและรักษาสุขภาพ พบประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบมีเด็กเลือดกำเดาไหล
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(26 มี.ค.69) สภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบฝุ่นควัน โดยเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ามีการลักลอบเผาป่าหลายจุดในหลายอำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ในเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง รวมถึงบริเวณใกล้ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม ส่งผลทำให้มีปริมาณฝุ่นควันสะสมเป็นจำนวนมากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ และทำให้ไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพ ได้จากระยะไกลเหมือนในช่วงปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์
ทั้งนี้ศูนย์บัญชาการสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเชียงใหม่ รายงานผลจากดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต รอบเช้าวันนี้ จำนวน 110 จุด ซึ่งจะลดลงจากเมื่อวานนี้ที่มีกว่า 200 จุด แต่ยังถือว่าสถานการณ์รุนแรง ทั้งพบจุดความร้อนกระจายไปทั่วพื้นที่ มากที่สุดที่อำเภอเชียงดาว 24 จุด รองลงมา ได้แก่ อำเภอแม่วาง 16 จุด,อำเภอแม่แตง 14 จุด,อำเภอสะเมิง 12 จุด,อำเภออมก๋อย 10 จุด,อำเภอดอยสะเก็ด 8 จุด,อำเภอดอยเต่า 6 จุด, อำเภอพร้าว 6 จุด,อำเภอไชยปราการ 3 จุด,อำเภอแม่แจ่ม 3 จุด,อำเภอฮอด 2 จุด, อำเภอฝาง 1 จุก,อำเภอดอยหล่อ 1 จุด,อำเภอแม่ออน 1 จุด,อำเภอหางดง 1 จุด และอำเภอสันทราย 1 จุด
ขณะเดียวกันพบค่ามลพิษอากาศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 11.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 54.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,36.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,30.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,68.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,42.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ77.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 147,96,73,183,115 และ 203 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 181 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 98.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ ปักกิ่ง ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 236 US AQI และอันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 198 US AQI
โดยจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีแนวโน้มรุนแรงในช่วงนี้มีรายงานว่าเริ่มมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบสุขภาพแล้ว เช่น แสบตา คันผิว และเลือดกำเดาไหล โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะนำประชาชนว่าควรงดหรือลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลาและผู้มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง หากพบอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์