รวบ 2 ผัวเมียชิปปิ้ง เปิดบัญชีม้ากดเงิน 2 แสน ส่งแก๊งสแกมเมอร์ชาวลาว

อุบลราชธานี-ตำรวจสืบสวนจังหวัดอุบลราชธานี ดักรวบ 2 ผัวเมีย ชิปปิ้งฝั่งไทยเป็นหน้าม้ากดเงินมิจฉาชีพส่งแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งลาว พร้อมเงินของกลาง 2 แสนบาท ด้านผู้ต้องหาสาวเครียดจัดต้องเรียกรถพยาบาลหามส่งโรงพยาบาลวุ่น
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 มี.ค. พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.ไกรสร คำภาปัตน์ สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจับกุมนายธนากร พันธ์น้อย อายุ 35 ปี นางสาวมะลิ ใจตรง อายุ 48 ปี พร้อมของกลางเงินสด 200,000 บาท ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขา เซ็นทรัลอุบลราชธานี ซึ่งทั้งคู่เป็นนายหน้าบัญชีม้าให้กับสแกมเมอร์ชาวลาว
พ.ต.อ.บุรภัช กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายที่จังหวัดชลบุรี แจ้งความร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ AOC 1441 หรือ Anti Online Scam Operation Center ว่าถูกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าบัตรคอนเสิร์ต จำนวน 959,630 บาทผ่านบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัท 2 บริษัท โดย 1 ในบัญชีดังกล่าวถูกโอนมายังบัญชีม้าที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200,000 บาท ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จึงส่งต่อข้อมูลมายังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ในการติดตามเครือข่ายบัญชีม้า
หลังได้รับการประสานชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามสืบสวนขยายผลจนทราบว่า นายธนากร และนางสาวมะลิ ได้เดินทางไปเบิกเงินสดที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี จึงได้จัดกำลังดักซุ่มจนนายธนากร เข้ามาเบิกเงินจำนวน 200,000 บาท จากธนาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมเงินสดของกลางดังกล่าว
เบื้องต้นนายธนากร และภรรยาให้การภาคเสธว่า เงินที่กดเป็นของชิปปิ้งชาวลาวที่วานให้กดเงินสดเอาไปส่งให้ที่หน้าด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ไม่ทราบว่าเป็นเงินจากการหลอกออนไลน์ และตนเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือได้เงินค่าจ้าง มีเพียงรายได้จากการส่งงานด้านสินค้าข้ามไทย ลาวเท่านั้น ตนเองรู้สึกตกใจที่ตำรวจเข้ามาจับ พร้อมกับตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ จึงอยากจะเตือนผู้ที่รับกดเงินให้กับคนอื่นให้ระวังตัวกับการกดเงินแบบนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานายธนากร และภรรยาร่วมกันยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา นางสาวมะลิ ได้มีอาการเครียดหน้าซีด อาเจียน จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเรียกรถพยาบาล นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนขยายผลจับตัวต่อไป