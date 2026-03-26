ชาวนาทุกข์หนักน้ำคลองชลฯแห้งขอดน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำหายากตะลอนหาซื้อหลายสิบโลฯ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวนาที่จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาข้าวนาปรังขาดแคลนน้ำ ปลูกได้ 2 เดือนคลองชลประทานก็แห้งขอด ต้องตระเวนหาซื้อน้ำมันดีเซล 5-6 ปั้มหลายสิบกิโลฯถึงได้น้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำ ซ้ำปุ๋ยก็ขึ้นราคา หากหลังเก็บเกี่ยวราคาข้าวนาปรังตกต่ำขาดทุนหมดตัวกันแน่
มีรายงานว่า ขณะนี้คลองไส้ไก่ของบ้านท่าพระทราย ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น น้ำแห้งขอดจนเห็นก้นคลองเป็นรอยแยก หลังจากที่น้ำในคลองชลประทานไม่สามารถไหลเข้าระบบได้ เพราะน้ำในคลองชลประทานอยู่ในระดับต่ำกว่าประตูระบายน้ำ ส่งผลให้ต้นข้าวหลายร้อยไร่กำลังได้รับผลกระทบ ชาวนาต้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานลงมาตามคลองไส้ไก่ ประคองไม่ให้ต้นข้าวล้มตายจากภาวะขาดแคลนน้ำ หลังปลูกข้าวมาได้ประมาณ 2 เดือน
นายศราวุฒิ สมอุ่นจารย์ อายุ 56 ปี ชาวบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี เล่าว่า ตนปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่บ้านท่าพระทรายจำนวน 21 ไร่ หวังนำข้าวไปขายหลังการเก็บเกี่ยว ปัญหาในขณะนี้คือน้ำที่ส่งมาตามคลองชลประทานไม่เพียงพอ จึงต้องนำเครื่องสูบน้ำมาสูบจากคลองชลประทานสายหลัก เพื่อให้น้ำไหลลงในคลองไส้ไก่แต่ปัญหาตอนี้ก็คือน้ำมันดีเซลที่ปรับราคาขึ้น แพงไม่ว่า แต่หาซื้อยากต้องขับตระเวนซื้อตามปั๊มน้ำมัน 5-6 แห่ง เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร ต้องเสียเงินครั้งละประมาณ 600 บาท/10ไร่ ในการสูบน้ำเข้านาข้าว
ซึ่งการสูงน้ำแต่ละครั้งน้ำจะใช้ได้เพียง 2 สัปดาห์ และจะต้องคอยหาน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำตลอด อยากให้รัฐบาลดูแลปัญหาราคาน้ำมันด้วย ยิ่งปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวชาวนาก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ยยูเรีย หากราคาข้าวนาปรังตกต่ำก็จะซ้ำเติมชาวนามากขึ้นอีก
นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำ ตนได้ขึ้นไปดูคลองชลประทานด้านต้นทาง พบว่าน้ำมีปริมาณมากจนทำให้คันคลองขาด แต่มีการแย่งใช้น้ำ จึงทำให้น้ำไหลผ่านพื้นที่นาข้าวตน ระดับน้ำต่ำกว่าครึ่งคลอง
ขณะที่นายสมัย ผิวแดง อายุ 72 ปี บอกว่า ตนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะต้องนำน้ำมันดีเซลไปใช้กับเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งน้ำมันเบนซินไปใช้ในเครื่องตัดหญ้า ซึ่งการปรับน้ำมันตามราคาตลาดโลกก็เห็นด้วย แต่การที่นำน้ำมันไปขายให้กับประเทศอื่นไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้ในประเทศมีน้ำมันใช้ ไม่ต้องแย่งกันซื้อแย่งกันเติม รวมทั้งราคาข้าวนาปรังและข้าวนาปี อยากให้รัฐบาลได้ประกันราคาข้าว ในราคาที่ชาวนาไม่ขาดทุน ให้พอมีเงินเหลือหลังจากที่เก็บเกี่ยว เพราะตอนนี้ราคาต้นทุนการทำนา ได้ปรับสูงขึ้นไปแล้ว.