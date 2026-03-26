เงียบเหงาทันตา! ปั๊มน้ำมันใน จ.สระแก้วหลังราคาพุ่ง 6บาทต่อลิตรชาวบ้านหันใช้ จยย.แทนรถใหญ่

สระแก้ว- เงียบเหงาทันตา! ปั๊มน้ำมันใน จ.สระแก้ว หลังราคาพุ่ง 6บาทต่อลิตร ประชาชนลดใช้รถยนต์หันพึ่งมอเตอร์ไซค์ลดค่าใช้จ่าย หลายรายปรับแผนเดินทาง ด้านผู้ประกอบการร้านค้ายังไม่กล้าปรับราคาขายหวั่นลูกค้าหนี
ภายหลังจากที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันทั้งในกลุ่มดีเซลและเบนซิน ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้นทันที 6 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป
จนทำให้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมาก ได้แห่น้ำรถยนต์-รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเติมน้ำมันจนโกลาหลในทุกจังหวัดนั้น
เช้าวันนี้ (26 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆในพื้นที่ จ.สระแก้ว พบว่าหลายปั๊มปริมาณผู้ใช้บริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยมีรถยนต์เข้าเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องกลับเหลือเพียงบางตา สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่แท้จริง
โดยประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาใช้รถจักรยานยนต์แทนรถยนต์ เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่าย ขณะที่บางส่วนเลือกจำกัดการเดินทางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น รวมถึงยังต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่าบางสถานีบริการน้ำมัน มีการติดป้ายหรือสื่อสารในลักษณะคล้าย “น้ำมันหมด” หรือไม่มีสินค้าให้บริการซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณการเติมที่ลดลงของประชาชน เพราะมองว่าราคาน้ำมันในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงจนทำให้ไม่กล้าเติมน้ำมันในปริมาณมาก เหมือนที่ผ่านมา
จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ต่างยอมรับว่า ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในทุกยี่ห้อและทุกสถานีบริการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการเดินทางและค่าขนส่งสินค้า
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ร้านกาแฟ และร้านค้าข้างทาง ต่างสะท้อนเสียงไปในทิศทางเดียวกันว่าต้นทุนการประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง หรือค่าแก๊สหุงต้ม ที่ล้วนได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสู
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงพยายามตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับลูกค้า และรักษากำลัง ซื้อในช่วงเศรษฐกิจ ที่ยังไม่ฟื้นตัว
เช่นเดียวกับร้านไก่ย่างในพื้นที่ที่ยอมรับว่าราคาเนื้อไก่ปรับตัวสูงขึ้น ตามต้นทุน แต่ยังคงจำหน่ายในราคาเดิมเช่น ไม้ละ 10 บาท หรือ 20 บาท โดยยอมลดกำไรลงเพื่อรักษาฐานลูกค้าและให้ประชาชน ยังสามารถเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมได้เต็มที่งขึ้น