ปีนี้ไม่มีมะม่วงเขมร! “ชาววังครุฑ วังทอง”สบช่องร้อนแดดแรง สั่งแก้วขมิ้นพิจิตรผลิต “ส้มลิ้ม” แค่ 2 แดด ส่งขายทำเงินทันที

พิษณุโลก - ปีนี้ใช้มะม่วงแก้วขมิ้นไทยล้วน.. “ชาววังครุฑ วังทอง”สบช่องอากาศร้อนแดดแรง เร่งมือทำ “มะม่วงแผ่น-ส้มลิ้ม” บางรายสั่งแก้วขมิ้นพิจิตรลงสัปดาห์ละตัน ผึ่งกลางแจ้ง 2 แดด แพ็คส่งขายทั่วประเทศรับเงินทันที
กลางอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิทะลุ 40 องศาฯ ช่วยเอื้อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพแปรรูปมะม่วง เป็นส้มลิ้มหรือส้มแผ่น อย่างชาวบ้านวังครุฑ ต.วังทอง อ.วังทอง แหล่งผลิตมะม่วงกวนแปรรูปรายใหญ่ของพิษณุโลก ต่างอาศัยจังหวะกลางวันแดดจัด เร่งตากมะม่วงกันมือเป็นระวิง เพราะใช้เวลาสั้นเพียง 2 แดดหรือ 2 วัน ก็สามารถแพ็คส่งขายได้ ล่าสุดมีออเดอร์เข้ามาต่อเนื่อง
นายสิน คงเมือง อายุ 76 ปี เจ้าของน้องไบร์ทมะม่วงกวน หมู่ 12 บ้านวังครุฑ ต.วังทอง อ.วังทอง กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นต้นฤดูกาลของมะม่วงเพิ่งเริ่มออกผลผลิต ปีที่แล้วตนรับซื้อมะม่วงแก้วขมิ้นจากกัมพูชา ซึ่งมะม่วงของเขาให้ผลผลิตก่อนประเทศเรา โดยซื้อมาในราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท
แต่ปีนี้หลังเกิดการปะทะ-มีการปิดด่าน จึงไม่มีมะม่วงเข้ามา จึงทำส้มลิ้มช้าไป 3 เดือน ต้องรอมะม่วงในประเทศออกผลและราคาเพิ่งเริ่มปรับตัวลง จากช่วงต้นปีราคากิโลกรัมละ 15 บาท ยึดเวลาแปรรูปออกไป เพราะราคาแพง กระทั่งปัจจุบัน(มีนาคม 2569) ราคามะม่วงเริ่มถูกลงเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท จึงเริ่มกระบวนการแปรรูปเป็นมะม่วงแผ่น หรือส้มลิ้ม
มะม่วงที่นำมาแปรรูป เราใช้มะม่วงแก้วขมิ้น เนื่องจากเนื้อและรสชาติ-ความหอม เป็นเอกลักษณ์ แปรรูปออกมาจะได้รสชาติที่อร่อย ซึ่งปีนี้ใช้มะม่วงจากในประเทศล้วนๆ รับซื้อจากบ้านทับไทร จ.พิจิตร ลงครั้งละ 1 ตัน ทุกๆ 1 สัปดาห์ แปรรูปแล้วจะได้ผลผลิตเป็นมะม่วงแผ่นหรือส้มลิ้ม ครั้งละประมาณ 300 กิโลกรัม ขายส่งแพ็คละ 500 กรัม ราคา 35 บาท หรือกิโลกรัมละ 70 บาท แต่น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น หากแบกรับไม่ไหว ก็ปรับราคาขึ้น เพราะถุงพลาสติก น้ำตาล ฯลฯ ขยับขึ้นไปแล้ว