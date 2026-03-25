ราชบุรีเปิดเวทีโลก “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 19” สืบสานมรดกไทยสู่สายตานานาชาติ

ราชบุรี – จังหวัดราชบุรีเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม จัดแถลงข่าว “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 19” ภายใต้แนวคิด “อัคราภิรักษศิลปิน สานศิลป์แผ่นดินไทย” ชูเอกลักษณ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้( 25 มี.ค.) พุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 19” สืบสานมรดกไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมด้วย พระครูพิทักษ์ศิลปาคม, สุริสา นิลนารถ และ จุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการแสดง “โขน” ตอน “ศึกอินทรชิต ครั้งที่ 1 น้ำนมของแม่” ถ่ายทอดความวิจิตรของศิลปะการแสดงไทยที่ผสานนาฏศิลป์ ดนตรี และงานช่างชั้นครูอย่างลงตัว สะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
สำหรับงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 19” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 เมษายน 2569 ณ วัดขนอน ตรงกับช่วง เทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างคึกคัก
ทั้งนี้ การจัดงานไม่เพียงเป็นเวทีอนุรักษ์ศิลปะ “หนังใหญ่” และ “โขน” เท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงฟื้นฟูศิลปะโขนจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ผสาน “ศรัทธา-ศิลป์-ชุมชน” เข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมยกระดับ วัดขนอน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับประเทศอย่างแท้จริง