แม่ค้าชายแดนบุรีรัมย์ผวา! ปะทะรอบ 3 หลังเขมรเสริมกำลัง-อาวุธหนักประชิด จี้นายกฯสร้างกำแพงตามรับปากไว้

บุรีรัมย์ - แม่ค้าชายแดน อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ ผวาปะทะรอบ 3 หลังเขมรเสริมกำลังและอาวุธหนักประชิดชายแดน อ้างเตรียมซ้อมรบ ป้าเคยสูญเสียสามีขณะอพยพหนีระเบิดจากเหตุปะทะรอบ 2 น้ำตาล่วงไม่อยากให้รบกันอีก วอนนายกฯอนุทิน เร่งสร้างกำแพงตามที่รับปากไว้ ชี้หากมีรอบ3 ให้จัดให้หนักเอาให้จบอย่ายืดเยื้อเพราะเดือดร้อนลำบาก
วันนี้ (25 มี.ค.69) บรรยากาศการค้าขายที่ตลาด แนวชายแดนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงเงียบเหงามีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของค่อนข้างบางตา อาจจะยังไม่มั่นใจสถานการณ์ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างค้าขายด้วยความหวาดระแวง กลัวจะมีการปะทะกันอีกเป็นรอบที่สาม หลังจากมีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชา มีการเสริมกำลังและอาวุธหนักประชิดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ้างเตรียมฝึกซ้อมรบ
สร้างความกังวลใจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ต่างไม่อยากให้มีการปะทะกันอีกเป็นรอบที่สาม เพราะจะส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินและดำรงชีวิตประจำวัน ไม่อยากจะอพยพอีก เพราะการอพยพแต่ละครั้งลำบากมาก ทั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย น้ำมันก็หาเติมยาก ที่สำคัญต้องสูญเสียรายได้ เพราะไม่สามารถค้าขายและทำมาหากินได้เหมือนปกติ ซึ่งการสู้รบ 2 รอบที่ผ่านมา ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักหลายครอบครัวขาดรายได้ ภาระหนี้สินรุมเร้า
น.ส.น้อย บุญสอน อายุ 49 ปี แม่ค้าขายขนมจีนตลาดชายแดนรายหนึ่ง บอกว่า ได้ยินข่าวว่าทหารกัมพูชา มีการเสริมอาวุธหนักประชิดแนวชายแดน ก็รู้สึกกังวลเกรงจะมีการปะทะกับอีกเป็นรอบที่สาม ก็ค้าขายด้วยความหวาดระแวง ส่วนตัวไม่อยากให้มีการรบอีก เพราะจะกระทบกับการดำรงชีวิตและไม่สามารถค้าขายได้ การปะทะกัน 2 รอบที่ผ่านมาก็ขาดรายได้เพราะต้องอพยพออกจากพื้นที่ พอสถานการณ์คลี่คลายกลับมาขายก็ไม่เป็นปกติเหมือนเดิม ยอดขายลดลงเกือบครึ่ง จากที่เคยขายได้วันละ 7 – 8,000 บาท ทุกวันนี้เหลือวันละ 3 – 4 พันบาท หากมีการรบกันอีกเป็นครั้งที่สาม ก็จะยิ่งเดือดร้อนซ้ำเติมอีก ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งสร้างกำแพงตามที่เคยรับปากไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เขมรรุกรานไทย
ด้าน นางเกณฑ์ เปียกระโทก อายุ 62 ปี แม่ค้าขายกับข้าวชาว อ.บ้านกรวด บอกว่า การปะทะกันรอบที่สองที่ผ่านมา ตนสูญเสียสามีขณะอพยพหนีภัยสู้รบไปยังศูนย์พักพิง เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2569 ด้วยอาการเส้นเลือดตีบไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน ทำให้เสียชีวิตอยู่บนรถที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่ง เหตุการณ์ครั้งนั้นยังอยู่ในความทรงจำ จึงไม่อยากให้มีการสู้รบกันอีก เพราะการอพยพแต่ละครั้งลำบากมาก ที่สำคัญไม่สามารถทำมาหากินได้ปกติเหมือนเดิม
แต่หากเขมรยังยั่วยุไม่หยุดและเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการรบกันเป็นรอบที่สาม ก็อยากให้ทางกองทัพจัดการให้เด็ดขาดและจบโดยเร็ว และเร่งสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนเขมรจะได้ไม่รุกรานไทยอีก เพราะไม่ไว้ใจเขมรพร้อมจะตลบหลังไทยตลอด ที่ผ่านมาไทยช่วยเหลือเขมรตลอดแต่ก็ยังเนรคุณ