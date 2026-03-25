ยังไม่หมด!อินเดียลอบเปิดเว็บพนันในเมืองพัทยาล่าสุด บช.ทท.จับได้อีกล็อตเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ยังไม่หมด! อินเดียลอบเปิดเว็บพนันในเมืองพัทยา ล่าสุดสืบสวน บช.ทท. บุกทลายวิลล่าหรูใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวบได้อีก 43 ราย แก๊งนี้มีเงินหมุนเวียนมากกว่าพันล้านบาทต่อปี
ภายหลังจากที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายพลูวิลล่าหรูใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่มีเงินหมุนเวียนต่อปีมากกว่า 700 ล้านบาท จนสามารถจับกุมชาวอินเดียได้ 25 ราย ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็นฝ่ายการตลาด บัญชี และแอดมินดูแลลูกค้า โดยพบหลักฐานสำคัญในคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ 3 เว็บไซต์ใหญ่ ซึ่งมีชื่อลงท้ายด้วย “777” และมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ 5.6 ล้านรูปี หรือคิดเป็นมูลค่าราว 700 ล้านบาทต่อปีนั้น
ล่าสุด พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ รักษา รองผู้กำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน บช.ทท. บูรณาการร่วมกับ กก.2 บก.ทท.1 ส.ทท.4, สภ.หนองปรือ และ ตม.ชลบุรีภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พ.ต.อ.แมน รถทอง ผู้กำกับการสืบสวน บช.ทท. นำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา เข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 36/2 ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบสวนพบว่ามีชาวต่างชาติรวมตัวพักอาศัยจำนวนมากผิดปกติ
โดยพบเป็นบ้านหรู 2 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำเนื้อที่กว่า 100 ตารางวา ภายในบ้านมีชาวอินเดีย จำนวน 43 คน บริเวณชั้นล่างดัดแปลงเป็นห้องทำงาน และยังสามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 50 เครื่อง และซิมการ์ดพร้อมซองอีก 27 รายการ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่ากลุ่มชาวอินเดียทั้งหมดทำหน้าที่เป็นพนักงานแอดมิน (Admin) ให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์จากต่างประเทศ รวมกว่า 23 เว็บไซต์ เช่น clickbetexch1, unicon360 และ puple399 โดยมีลูกค้าหลักเป็นชาวอินเดีย
และยังพบว่าแต่ละเว็บไซต์ มีเงินหมุนเวียนประมาณวันละ 6 แสนรูปี หรือประมาณ 200,000 บาท เมื่อรวมทั้งเครือข่ายมีเงินหมุนเวียนสูงถึงประมาณ 5 พันล้านรูปี หรือกว่า 1.6 พันล้านบาท ต่อปี
ทั้งนี้กลุ่มผู้ต้องหาได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวในราคาเดือนละ 120,000 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการมานานกว่า 1 ปีแล้ว โดยมีการหมุนเวียนพนักงานไม่เกินครั้งละ 50 คน ภายใต้การดูแลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “AK” ทำหน้าที่จัดหาเสบียงและดูแลด้านโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบตัวตนแน่ชัด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป