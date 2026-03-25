(คลิป)ขานรับกันทั่ว!อบต.จับมือ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร หนุนชาวบ้านตั้งโรงกลั่นชุมชน เปลี่ยนถุงพลาสกติดเป็นน้ำมันฝ่าวิกฤตพลังงาน

กำแพงเพชร – ชาวบ้านขานรับกันทั่ว..อบต.ทรงธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะถุงพลาสติกเป็นน้ำมัน ใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร ฝ่าวิกฤตน้ำมันขาดแคลนแพงหูฉี่-แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้(25 มี.ค.69) องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ได้เร่งเดินหน้าโครงการ "กลั่นน้ำมันจากขยะถุงพลาสติก" เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับคนในชุมชน นำเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก โดยได้เปิดสาธิตกระบวนการผลิตทุกขึ้นตอนที่วัดสหราษฏร์รังสรรค์ หมู่ที่ 3 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร
โดยพระครูโกศลวชิรกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด นายอัฐวุฒิ จรรยาวัฒน์ นายกอบต.ทรงธรรม รายงาน พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางค์ รามบุตร ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะสมัยใหม่
ร่วมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วย กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันที่กลั่นได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็กได้จริง เช่น เครื่องตัดหญ้า รถไถเดินตาม รถที่ใช้ในการเกษตร เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ
นางธนภร หงส์จุ้ย สมาชิก อบต.ทรงธรรม และเกษตรกรชาวไร่อ้อย เปิดเผยว่า ตอนนี้เกษตรกรเดือดร้อนมากจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น บางครั้งต้องไปเข้าแถวรอคิวเพื่อซื้อน้ำมันมาใช้งาน ขณะที่น้ำมันที่กลั่นจากถุงพลาสติก ถึงแม้จะยังผลิตได้ไม่เยอะ แต่ก็เป็นทางออกที่ดีในการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดต้นทุนในยามที่น้ำมันหายากหรือมีราคาแพงมาก
“ถ้าหากราคาน้ำมันลอยตัวไปถึง 40 บาท เกษตรกรคงแบกรับต้นทุนไม่ไหว โครงการนี้จึงถือเป็นทางเลือกที่ช่วยต่อลมหายใจให้พวกเราได้”
ทั้งนี้นอกจากจะช่วยเรื่องพลังงานแล้ว โครงการนี้ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยการเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากให้กลับมามีมูลค่าอีกครั้ง ลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน และสร้างทัศนคติใหม่ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
นางสาวภัครวีฐ์ กล้วยหอมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรม พร้อมด้วยวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมด้วยกันมาให้ความรู้การนำถุงพลาสติ๊กมากลั่นเป็นน้ำมัน ซึ่งน้ำมันที่ได้เป็นน้ำมันเทียบเท่า เบนซิน ดีเซล สามารถที่จะนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้ เป็นทางเลือกและลดต้นทุนในเรื่องของน้ำมันแพงได้เป็นอย่างดี