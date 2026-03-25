พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว “ปทุมธานี 1” กว่า 59 ตัน ฟื้นฟูเกษตรกรลพบุรี หลังน้ำท่วม ครอบคลุม 236 ครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว “ปทุมธานี 1” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟูอาชีพและสร้างรายได้ในฤดูกาลผลิตใหม่

วันนี้( 25 มี.ค.) มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี รับมอบพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งต่อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ โครงการ “รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม” อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ในการนี้ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ “ปทุมธานี 1” จำนวน 59,580 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 236 ราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายกว่า 3,972 ไร่ ในอำเภอบ้านหมี่

ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชดำริที่ทรงให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวมาจากโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งผลิตในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี

สำหรับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเตรียมแปลงนา การเพาะปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยมีคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมต่อการเพาะปลูก

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ให้สามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ และฟื้นฟูอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน 2568 พื้นที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประสบอุทกภัย ส่งผลให้นาข้าวได้รับความเสียหายรวมกว่า 3,972 ไร่ กระทบเกษตรกรจำนวนมาก

โอกาสนี้ วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้








