xs
xsm
sm
md
lg

หนุ่มใหญ่เครียดหนัก ยิงตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าแม่ คาดปัญหาครอบครัว-ขาดยาจิตเวชเป็นชนวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา – หนุ่มใหญ่เครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและอาการป่วยจิตเวช ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านต่อหน้าแม่ แม้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแต่สุดท้ายเสียชีวิต

วันนี้( 25 มี.ค.) ร.ต.ท.เฉลิมชาติ โพธิ์เที้ยม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.อุทัย รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในบ้านพัก หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ มูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมกู้ชีพโรงพยาบาลอุทัยเข้าตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบ นายอรรถชัย อายุ 44 ปี นอนจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะ อาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งทำ CPR และปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตรวจสอบบริเวณใกล้กันพบรถกระบะจอดอยู่ในโรงรถ กระจกฝั่งคนขับแตก ภายในพบแมกกาซีนปืน ส่วนบริเวณตัวผู้เสียชีวิตพบอาวุธปืนขนาด .38 ซูเปอร์ ตกอยู่ พร้อมกระสุนค้างในรังเพลิง 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากการสอบถาม นางกนกพร อายุ 65 ปี มารดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีญาติโทรให้ไปรับลูกชายกลับบ้าน โดยลูกชายมีสภาพสวมเพียงกางเกงใน ระหว่างนั้นได้ยินเสียงกระจกแตกและเสียงปืนดังขึ้น เมื่อหันไปดูพบว่าลูกชายยิงตัวเอง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยจิตเวช และเพิ่งมีปากเสียงกับภรรยาที่แยกกลับไปอยู่บ้านเดิม รวมถึงไม่ได้ทำงานและขาดยารักษาอาการ จึงคาดว่าเป็นสาเหตุของความเครียดสะสม

ด้าน พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร ผกก.สภ.อุทัย ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการก่อเหตุยิงตัวเอง อย่างไรก็ตามจะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม และตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป








หนุ่มใหญ่เครียดหนัก ยิงตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าแม่ คาดปัญหาครอบครัว-ขาดยาจิตเวชเป็นชนวน
