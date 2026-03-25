หนุ่มใหญ่เครียดหนัก ยิงตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าแม่ คาดปัญหาครอบครัว-ขาดยาจิตเวชเป็นชนวน

พระนครศรีอยุธยา – หนุ่มใหญ่เครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและอาการป่วยจิตเวช ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านต่อหน้าแม่ แม้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแต่สุดท้ายเสียชีวิต
วันนี้( 25 มี.ค.) ร.ต.ท.เฉลิมชาติ โพธิ์เที้ยม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.อุทัย รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในบ้านพัก หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ มูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมกู้ชีพโรงพยาบาลอุทัยเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบ นายอรรถชัย อายุ 44 ปี นอนจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะ อาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งทำ CPR และปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตรวจสอบบริเวณใกล้กันพบรถกระบะจอดอยู่ในโรงรถ กระจกฝั่งคนขับแตก ภายในพบแมกกาซีนปืน ส่วนบริเวณตัวผู้เสียชีวิตพบอาวุธปืนขนาด .38 ซูเปอร์ ตกอยู่ พร้อมกระสุนค้างในรังเพลิง 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม นางกนกพร อายุ 65 ปี มารดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีญาติโทรให้ไปรับลูกชายกลับบ้าน โดยลูกชายมีสภาพสวมเพียงกางเกงใน ระหว่างนั้นได้ยินเสียงกระจกแตกและเสียงปืนดังขึ้น เมื่อหันไปดูพบว่าลูกชายยิงตัวเอง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยจิตเวช และเพิ่งมีปากเสียงกับภรรยาที่แยกกลับไปอยู่บ้านเดิม รวมถึงไม่ได้ทำงานและขาดยารักษาอาการ จึงคาดว่าเป็นสาเหตุของความเครียดสะสม
ด้าน พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร ผกก.สภ.อุทัย ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการก่อเหตุยิงตัวเอง อย่างไรก็ตามจะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม และตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป