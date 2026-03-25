ทลายเครือข่าย “เล็ก อุดร” ยึดยาบ้า 3.3 ล้านเม็ด ซุกปาเจโร่ มูลค่าทะลุ 100 ล้าน

สระบุรี - ตำรวจภาค 1 สนธิกำลังทหาร-ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายยานรกกลางถนนมิตรภาพ รวบ “เล็ก อุดรธานี” พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 3.3 ล้านเม็ด ซุกในรถเอสยูวี เร่งขยายผลยึดทรัพย์ตัดตอนทั้งขบวนการ
วันนี้( 25 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 1 ทหาร และสำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ บริเวณถนนมิตรภาพ พื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 โดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดรถยนต์เป้าหมาย ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำ ซึ่งต้องสงสัยใช้ลำเลียงยาเสพติด
จากการเข้าตรวจค้น พบยาบ้าบรรจุในกระสอบจำนวน 10 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสาร รวมประมาณ 3,388,000 เม็ด จึงควบคุมตัว นายอภิชัย หรือ “เล็ก” อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี ผู้ขับขี่ไว้ได้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า หากยาบ้าล็อตดังกล่าวถูกกระจายสู่ตลาด จะมีมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 100 ล้านบาท สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นผลจากการบูรณาการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่าย “เล็ก อุดรธานี” มาระยะหนึ่ง กระทั่งพบใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลาง จึงวางกำลังสกัดจับได้สำเร็จ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ผู้สั่งการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งข้อหาสมคบ สนับสนุน และกฎหมายฟอกเงิน เพื่อติดตามยึดทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติด
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านสถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันสกัดกั้นภัยยาเสพติดในสังคม