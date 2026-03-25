ตะลึง!พม่าบุกทลายแหล่งผลิตยาบ้าท่าขี้เหล็ก พบกางเต็นท์ตั้งแท่น-ปั่นไฟปั๊มยานรกห่างแม่สายแค่ 30 กิโลฯ

ท่าขี้เหล็ก – ถึงว่ายัดเป้ขนข้ามพรมแดนเข้าไทยกันได้ไม่หยุด..พม่าบุกทลายแหล่งผลักยานรกท่าขี้เหล็ก พบปักหลักกางเต็นท์ทั้งใหญ่และเล็ก ก่อกระบะผสมสารเคมีตามสูตร/แต่งกลิ่น-สี ตั้งแทนอัด/เครื่องบด-เดินเครื่องปั่นไฟ ปั๊มยาบ้าห่างชายแดนแม่สายแค่ 30 กิโลฯ เผยเจอไอซ์-คาเฟอีน-สารตั้งต้น เพียบ แถมมียาบ้าอัดเม็ดแล้วเกือบ 7,000,000 เม็ด
วันนี้ (25 มี.ค.69) สำนักงานปราบปรามยาเสพติดประเทศเมียนมา (CCDAC Myanmar) รายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเมียนมาได้บุกเข้าตรวจค้นเต็นท์-เพิงพักกลางป่าห่างจากตัวเมืองท่าขี้เหล็ก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 28.5 กิโลเมตร และห่างจากบ้านกอร์ยาร์ ประมาณ 2 กิโลเมตร หรือห่างจากชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพียงประมาณ 30 กม.เท่านั้น หลังจากสืบราบว่าถูกใช้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด
พบมีการตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ ความยาวกว่า 100 ฟุต กว้าง 30 ฟุต จำนวน 2 หลัง ภายในเต็นท์พบใช้เป็นที่พักรับประทานอาหารและผลิตยาบ้า,เต็นท์ขนาดยาว 50 ฟุต กว้าง 30 ฟุต สำหรับใช้พักอาศัย 1 หลัง,เต็นท์ขนาดเส้นรอบวง 10 ฟุตจำนวน 3 หลัง และเพิงกันฝนอีก 3 หลัง
ในเต็นท์ขนาดใหญ่ทั้งสองหลัง พบมีการตั้งเครื่องอัดเม็ดยาบ้าขนาดเล็กจำนวน 19 เครื่อง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จำนวน 4 เครื่อง และพบเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าที่อัดเม็ดแล้วจำนวน 6.9 ล้านเม็ด ที่เม็ดประทับตราด้วยอักษร WY, ผงเมทแอมเฟตามีนในถุง 6 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 20 กิโลกรัม, ผงยาหลอนประสาทสีชมพูจำนวน 15 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 20 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังพบถุงบรรจุยาเสพติดประเภทไอซ์ 49 ถุง น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม, ถุงบรรจุคาเฟอีน 46 ถุง น้ำหนักรวม 15 กิโลกรัม, ถุงบรรจุคาเฟอีน 70 ถุง น้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม, ถังอะซิติกแอนไฮไดรด์ 16 ถัง, เครื่องบดยาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 1 เครื่อง, ถังแก๊ส 32 ถัง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 1 เครื่อง, น้ำยาปรุงแต่งกลิ่นยา 12 ขวด, ยาน้ำแก้ไอโพรเมทาซีน 250 ขวด, ยาเบนาดริล 4 ถุงน้ำหนักรวม 40 กิโลกรัม
และพบสีผสมอาหารรูปดาวขนาดเล็ก 50 ขวด, เครื่องชั่งขนาดใหญ่ 2 เครื่อง, ถุง Zara 3 ใบพร้อมถุงพลาสติกขนาดเล็กสำหรับบรรจุยาเม็ดยาบ้า, ถุง Zara 3 ใบพร้อมแลบท็อป, แม่พิมพ์เม็ดยาแบบไม่มีตราประทับ 203 อัน, แม่พิมพ์เม็ดยา WY จำนวน 204 อัน ฯลฯ รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 20.2 พันล้านจั๊ต
เจ้าหน้าที่ CCDAC Myanmar ระบุว่าทางเจ้าหน้าที่เมียนมาจะได้ตรวจสอบของกลางทั้งหมดนี้อย่างละเอียดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญก่อนเผาทำลายอย่างเป็นระบบต่อไป พร้อมกันนั้นก็จะเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างพื้นที่ยังคงดำเนินต่อไปในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากอาจมีแหล่งผลิตยาเสพติดเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ จ.ท่าขี้เหล็ก ตั้งอยู่ติดกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และอยู่ในเขตรัฐฉานตะวันออกที่มีเขตติดต่อกับเขตปกครองพิเศษที่ 2 (สหรัฐว้า) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด.