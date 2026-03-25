ประมงแม่กลองวิกฤต! น้ำมันแพง-ขาดแคลน จอดเรือระนาว ชงรัฐ 4 ข้อช่วยด่วน

สมุทรสงคราม – ผู้ประกอบการประมงสมุทรสงครามรวมตัวร้องรัฐ หลังต้นทุนน้ำมันพุ่ง-สัตว์น้ำราคาตก เสี่ยงหยุดออกเรือทั้งระบบ หวั่นแรงงานนับพันตกงาน เสนอ 4 แนวทางเร่งด่วนกู้วิกฤต
วันนี้( 25 มี.ค.) กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงกว่า 70 คน รวมตัวหารือผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันพุ่งสูงและเริ่มขาดแคลน ซึ่งกำลังซ้ำเติมต้นทุนการทำประมงอย่างหนัก ที่ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ภายในตลาดปลาแม่กลองโดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยตัวแทนภาคประมงและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด
นายมงคล สุขเจริญคณา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอเร่งด่วน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผลักดันการใช้น้ำมัน B20 ในเรือประมง เพื่อลดต้นทุน ศึกษาความเป็นไปได้ของน้ำมัน B40 ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า แก้ปัญหาแรงงานที่เสี่ยงตกงาน หากเรือหยุดออก แก้ปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำจากการนำเข้าสินค้าราคาถูก
พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมศุลกากร เข้มงวดการตรวจสอบสินค้านำเข้า และใช้มาตรการ IUU กับสินค้านำเข้าเช่นเดียวกับสินค้าประมงไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรมในตลาด
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีเรือประมงพาณิชย์ประมาณ 400-500 ลำ โดยกว่า 90% เป็นเรืออวนลาก ซึ่งมีต้นทุนน้ำมันสูงถึง 60-70% ของต้นทุนทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มทยอยจอดเรือ หลังน้ำมันสต๊อกเดิมหมดลง
ขณะที่ราคาน้ำมันจากแทงเกอร์พุ่งเกิน 40 บาทต่อลิตร และราคาหน้าคลังอยู่ที่ 47-48 บาทต่อลิตร โดยยังไม่มีแนวโน้มลดลงในระยะสั้น แม้จะมีการคาดการณ์ว่าอาจปรับลดในอีก 5-6 เดือนข้างหน้า
“คำถามคือ ชาวประมงจะอยู่รอดถึงวันนั้นหรือไม่” นายมงคล ระบุ พร้อมเตือนว่า หากปล่อยสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจเกิดการหยุดออกเรือในวงกว้าง กระทบเป็นลูกโซ่ทั้งระบบ ตั้งแต่แพปลา โรงงานแปรรูป ไปจนถึงแรงงานหลายพันคน
ด้านนายชินชัย สถิรยากร นายกสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์ประมงแม่กลอง ได้ประสานผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ จัดสรรน้ำมันวันละ 3,000–6,000 ลิตร จำหน่ายให้สมาชิกในราคาหน้าปั๊ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยอมรับว่า ขณะนี้อยู่ในภาวะ “ไปต่อก็เจ็บ หยุดก็พัง” เพราะหากออกเรือก็ขาดทุนจากต้นทุนน้ำมัน แต่หากหยุดก็ยังต้องแบกรับค่าแรงตามกฎหมาย จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ก่อนที่วิกฤตจะลุกลามจนกระทบเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างรุนแรง