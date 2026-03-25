(คลิป)ผู้การฯลั่นผิดจริงฟันไม่เลี้ยง!เปิดวงจรปิดพิสูจน์ 2 โจ๋ลำปางชูมือ-ขี่ จยย.ฝ่าไฟแดง ก่อนถูก ตร.ไล่ตาม-ยิงทะลุแขน

ลำปาง – คืบหน้าโจ๋ลำปางวัย 14 โดนตำรวจยิงกระสุนทะลุแขนกลางดึก..เผยภาพกล้องหน้าที่ทำการตำรวจพระบาท สองหนุ่มคู่หูยกมือท้าทายให้ตำรวจก่อนขี่ จยย.ฝ่าไฟแดง-ย้อนศร จนถูก ตร.ควบจักรยานยนต์ไล่ตาม ล่าสุด ผบก.ภ.ลำปาง สั่งสอบปืนลั่นหรือตั้งใจยิง ลั่นหากผิดก็ไม่ละเว้น
ความคืบหน้ากรณีเด็ก 14 ถูกยิงแขนซ้ายทะลุ เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 มี.ค.69) ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเบื้องต้นระบุว่าถูกตำรวจที่อยู่ที่ทำการสายตรวจพระบาท(ผาลาด) ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหลังจากตัวเองขี่รถย้อนศรหนีเพราะกลัวถูกจับท่อดังก่อนถูกยิง
วันนี้(25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอั้ม อายุ 18 ปี เพื่อนรุ่นพี่ผู้บาดเจ็บซึ่งไปด้วยกัน บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถของตนน้ำมันใกล้หมด จึงให้น้องปีใหม่ (ผู้บาดเจ็บ) ดันรถจากปากทางที่บ้านมาถึงแยกไฟแดงผาลาด ซึ่งมีที่ทำการสายตรวจพระบาท(ผาลาด) และตำรวจอยู่ 1นาย เมื่อเห็นตนจอดติดไฟแดง จึงขี่ จยย.ตำรวจออกมาไล่เพราะน่าจะได้ยินเสียงท่อรถดัง
จากนั้นตนเองจึงขับหนี ฝ่าไฟดง โดยขับออกมาก่อน และน้องปีใหม่ขับตามมา ซึ่งห่างกันพอสมควรเมื่อเลยจุดเกิดเหตุตนมองกลับไปเห็นไฟหน้ารถของน้องล้มลง จากนั้นตำรวจนายดังกล่าวได้ขี่รถไล่ตาม ตนจึงขับหนีมาถึงไฟแดง และรีบขี่หนีไปทาง ม.เนขั่น ที่อยู่ข้างทางก่อนตัดสินใจขี่รถพุ่งเข้าไปในพงหญ้า
กระทั่งตำรวจขับรถไปตนจึงจูงรถออกมาประกอบน้ำมันหมดจึงได้จูงรถไปจนถึงตลาดสนามบิน เพื่อไปหาแฟน และหลังจากนั้นจึงทิ้งรถไว้ที่หอพัก เพราะไม่มีน้ำมัน และขี่รถแฟนกลับไปที่ที่ทำการสายตรวจเพื่อไปแจ้งความแต่ไม่มีตำรวจเลย
ด้าน พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.ลำปาง ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกผาลาด ให้ผู้สื่อข่าวดู ซึ่งก็จะเห็นว่ารถสองคันที่เกิดเหตุได้มาจอดติดไฟแดง และเสียงท่อรถดังมาก จากนั้นวัยรุ่นได้ชูมือเพื่อท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่ทำการ ก่อนขี่ฝ่าไฟแดงออกไป ซึ่งหลังจากนั้นตำรวจจึงขี่รถไล่ตาม
ผบก.ภ.ลำปาง ได้กล่าวว่า เบื้องต้นหลังที่ทราบเรื่องตนก็สั่งการให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของตำรวจนายดังกล่าวก่อน และได้สั่งให้ทาง ผกก.สภ.เมืองลำปาง ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาว่าเด็กได้รับบาดเจ็บเพราะอะไร จากนั้นก็จะให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดูว่าใครผิดใครถูก
“หากตำรวจผิดจะดำเนินคดีแน่นอน แต่หากพบว่าตำรวจไม่มีเจตนาที่จะยิงต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้บาดเจ็บและตำรวจ ซึ่งจากคลิปที่ให้ดูเบื้องต้นก็จะเห็นว่าทำไมตำรวจถึงต้องขับรถไล่ขนาดนั้นเพราะมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ มันมีเหตุและมีผลที่ตามมา ต้องตรวจสอบ แต่ยืนยันได้ว่าหากผิดตนไม่ละเว้นแต่หากไม่ผิดตนก็ต้องปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา และในช่วงนี้ปิดเทอมเด็กที่ออกมาก่อความเดือดร้อนรำคาญมีมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติงานมากตามไปด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนรำคาญ”