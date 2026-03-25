ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องรับตัวหนุ่มลาวฆ่าหั่นศพแฟนกลับกรุงเทพ

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ส่งตัว นายต้อม หนุ่มลาวฆ่าหั่นศพแฟนสาว ให้ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ขึ้นเครื่องบินกลับไปดำเนินคดีที่ท้องที่เกิดเหตุ เจ้าตัวยิ้มอารมณ์ดีไม่มีสลด
เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้(25 มี.ค.) พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้คุมตัวนายต้อม ไม่มีนามสกุล อายุ 26 ปี ชาวลาว ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง เดินทางออกจากตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ไปยังสนามบินนานาชาติอุดรธานี กลับไปดำเนินคดีในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย ในท้องที่รับผิดชอบของ สน.ทุ่งสองห้อง
โดยระหว่างที่นายต้อมถูกควบคุมตัว ยังยิ้มแย้มอารมณ์ดี ตำรวจจัดหาอาหารให้ตามสิทธิก่อนออกเดินทาง ไม่มีท่าทางเครียดหรือวิตกกังวลแต่อย่างใด คาดว่านายต้อมจะถูกควบคุมตัวถึงกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันนี้
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่อยู่ในการควบคุมของตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนั้นไม่มีญาติของนายต้อมมาติดต่อ เนื่องจากบ้านเกิดของนายต้อมนั้นอยู่ในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต ใกล้กับ จ.มุกดาหาร.