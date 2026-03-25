ไฟป่าเชียงใหม่หนักไหม้ดอยใกล้วัดดัง เดือดร้อนพระเณรต้องระดมกำลังช่วยกันลุยดับ-ฝุ่นพุ่งเกินมาตรฐาน

เชียงใหม่-เกิดไฟป่าบนเขาใกล้กับวัดปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เดือดร้อนเจ้าอาวาส ต้องระดมพระเณรช่วยกันหอบหิ้วน้ำและอุปกรณ์ช่วยกันสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามไหม้ภายในวัด เผยเกิดเหตุซ้ำซากทุกปี ต้องเตรียมเครื่องเป่าลม และอุปกรณ์ดับไฟป่าไว้พร้อมรับมือตลอดเวลา ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดไฟป่า 20 อำเภอ รวม 207 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 24 มี.ค. 2569 จำนวน 1,202 จุด
วันนี้(25มี.ค.69) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า พระครูเกษมจริยานุกูล หรือครูบาโลงศพ เจ้าอาวาสวัดปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว พร้อมด้วยพระลูกวัดและสามเณร รวมทั้งหมด นำเครื่องเป่าลม และไม้กวาดทางมะพร้าว เข้าดับไฟป่า และทำแนวกันไฟ หลังเกิดไฟป่าบนภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางมะกง เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าวัดและสวนมะม่วงของชาวบ้านที่อยู่ติดกัน
ทั้งนี้ไฟป่าที่โหมหนักทำให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้ทันทีต้องใช้เวลาดับไฟป่าประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนแนวไฟจะไปสิ้นสุดกับแนวกันไฟที่พระสงฆ์ได้ทำไว้ คาดว่าพื้นที่ป่าเสียงหายประมาณไม่ต่ำกว่า 10 ไร่ โดยเจ้าอาวาสวัด บอกว่า เกิดไฟป่าบริเวณรอบๆวัดทุกปี ทางพระสงฆ์จึงต้องเตรียมเครื่องเป่าลม และอุปกรณ์ดับไฟป่าเตรียมพร้อมตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้งใบไม้ร่วงทำให้มีเชื้อเพลิงปริมาณมาก
ขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบจุดความร้อนรอบเช้าทั้งหมด 20 อำเภอรวม 207 จุด อำเภอเชียงดาว 39 จุด ,แม่แตง 26 จุด ,แม่วาง 22 จุด ,อมก๋อย 21 จุด ,ฮอด 19 จุด ,สะเมิง 15 จุด ,แม่ออน 15 จุด ,ดอยสะเก็ด 12 จุด ,พร้าว 8 จุด ,สันทราย 8 จุด,แม่แจ่ม 7 จุด ,จอมทอง 6 จุด ,ไชยปราการ 2 จุด ,เวียงแหง 1 จุด ,แม่ริม 1 จุด ,แม่อาย 1 จุด ,กัลยาณิวัฒนา 1 จุด ,หางดง 1 จุด ,ดอยหล่อ 1 จุด ,ฝาง 1 จุด ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 24 มี.ค. 2569 รวม 1,202 จุด
โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษตรวจวัด 6 จุดตรวจวัด ผ่านเว็บไซต์ AIR4THAI.COM เป็นสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากที่สุดวัดได้จากสถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 74.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 56.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม 53.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 41.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 32.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.