พิษสงครามตะวันออกกลางน้ำมันแพงและหายากโรงแรมที่พักขอนแก่นช่วงสงกรานต์ถูกยกเลิกหมด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พิษสงครามตะวันออกกลางทำน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน กระทบธุรกิจท่องเที่ยวที่พักโรงแรม ล่าสุด ห้องพัก-งานประชุมสัมมนาที่ขอนแก่นถูกยกเลิกไม่มีกำหนด ขณะที่สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปีนี้ไม่น่าคึกคักเหมือนทุกปี แนะรัฐหามาตรการกระ ปลดล็อคภาคการท่องเที่ยวจากเกรดซีเป็นเอ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
น.ส.ณัฏฐิญา ตันทสุข นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยถึงปัญหาการสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ที่เพิ่มขึ้น อย่างเช่นน้ำดื่มมีการปรับราคาขึ้นแพคละ 3-5 บาท โรงแรมก็ปรับตัว จากเดิมให้ 3-4 ขวดต่อห้องก็เหลือ 2 ขวดต่อห้อง การปิดแอร์ หรือปิดไฟ แบบกำหนดเวลา หรือการพิจารณาปรับลดกำลังพนักงานในรูปแบบเดิมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ที่สำคัญนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีความเชื่อมั่นในการเดินทาง ขณะที่นักท่องเที่ยภายในเองก็ชะลอการเดินทางท่องเที่ยวเช่นกัน
สมาคมท่องเที่ยวฯ จึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้าน นโยบายการเงินและการเพิ่มสภาพคล่อง ผ่านการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) การผ่อนปรนเงื่อนไขทางการเงิน และการเสริมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงวิกฤต โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือการจัดลำดับความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รถเช่า ร้านอาหาร หรือสถานบริการต่างๆที่สถาบันการเงินจัดกลุ่มท่องเที่ยวเป็นกลุ่มซี จากภาวะความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น
“หากปลดล็อคตัวนี้ได้หรือการผ่อนคลายเงื่อนไขในวงเงินสำรองหรือเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะประคองตัวต่อไปได้”
น.ส.ณัฏฐิญา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันรัฐต้องกำหนดมาตรการพยุงต้นทุนด้านพลังงาน และกระตุ้นการจัดกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการจ้างงานและเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมาตรการต่าง ๆ ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้ประกอบการได้จริง เพราะหากไม่มีมาตรการด้านการเงินที่ทันท่วงที อาจกระทบต่อความสามารถในการดำรงธุรกิจและการแข่งขันในระยะยาว แต่เชื่อมั่นว่าหากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จะสามารถประคับประคองและฟื้นฟูอุตสาหกรรมให้กลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด จากการประสานข้อมูลร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆพบว่ามีการเลื่อนและยกเลิกการจองที่พักไปแล้วกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งการจัดการประชุมสัมมนาหรืองานสังสรรค์ต่างๆก็ยกเลิกและเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นกัน โดยส่วนตัวมองว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักกว่าห้วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 เพราะไม่สามารถที่จะประเมินเหตุการณ์ใดๆได้เลย
ที่สำคัญเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณไม่ถึง 1 เดือนข้างหน้า โรงแรมทุกแห่งถูกยกเลิกการจองห้องพัก เพราะปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกพื้นที่ขาดแคลน หาเติมน้ำมันยาก เลยไม่กล้าเดินทาง เชื่อว่าประเด็นปัญหานี้จะส่งผลต่อบรรยากาศงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวจะเงียบเหงา เมื่อไม่มีการเดินทางก็ไม่มีการใช้จ่ายสะพัดในท้องถิ่น