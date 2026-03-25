ตม.3 บุกทลายวิลล่าหรูพัทยา รวบ 25 ชาวอินเดีย ลอบเปิดเว็บพนัน เงินหมุนเวียนปีละกว่า 700 ล้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 3 เปิดปฏิบัติการบุกทลายวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา จับกุมชาวอินเดีย 25 ราย ลักลอบดัดแปลงสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ เงินหมุนเวียนปีละกว่า 700 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ภานุมาศ บุญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการฯ และ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 เข้าตรวจค้นวิลล่าใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นฐานปฏบัตการเว็บพนันออนไลน์
จากการเข้าตรวจสอบพบว่า วิลล่าดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา โดยเฉพาะบริเวณโรงจอดรถที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องกระจกลักษณะออฟฟิศ ปิดบังสายตาจากภายนอกอย่างมิดชิด ภายในพบชาวอินเดีย 25 ราย กำลังปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็นฝ่ายการตลาด บัญชี และแอดมินดูแลลูกค้า
พบหลักฐานสำคัญในคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ 3 เว็บไซต์ใหญ่ ซึ่งมีชื่อลงท้ายด้วย “777” โดยมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ 5.6 ล้านรูปี หรือคิดเป็นมูลค่าราว 700 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ รวมกว่า 80 รายการ พร้อมตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดถือวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เข้ามาในประเทศไทย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่พึงมี” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายนายทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป