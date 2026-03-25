ขอนแก่นร้อนอบอ้าว! ผู้ปกครองพาลูกหลานเล่นน้ำคลองชลประทานคึกคัก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - อากาศเมืองขอนแก่นร้อนอบอ้าว ผู้ปกครองนำบุตรหลานออกไปเล่นน้ำที่คลองชลประทานคึกคัก เหตุอยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล ด้าน สคร.7 เตือนช่วงหน้าร้อนมีเด็กเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำสูง แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศที่อำเภอเมืองขอนแก่นวันนี้ร้อนอบอ้าวมาก ทำให้ประชาชนออกมาเล่นน้ำคลายร้อน โดยที่คลองระบายน้ำบ้านนายม ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีประชาชนจำนวนมากต่างออกมาเล่นน้ำคลายร้อน เนื่องจากคลองน้ำดังกล่าวอยู่ใกล้ชุมชนไม่ต้องขับรถไปไกลให้เปลืองน้ำมัน บรรยากาศโดยทั่วไปเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีเด็กๆ ลงเล่นน้ำคลายร้อน ขณะที่ผู้ปกครองนั่งพักผ่อนอยู่ด้านบนคอยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวคึกคักเป็นพิเศษ กลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านนำอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าพื้นบ้านมาตั้งแผงจำหน่าย โดยเฉพาะเมนูไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้นปิ้ง และเมนูไก่ย่างส้มตำ มาขายรองรับผู้คนที่มาเที่ยวพักผ่อน เกิดการสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนภายในชุมชน ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวได้อีกทางหนึ่ง
นางสาวอุษณีย์ ภูสีฤทธิ์ นักท่องเที่ยว เปิดเผยว่า สภาพอากาศร้อนอบอ้าวจึงพาลูกมาเล่นน้ำคลายร้อน โดยให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำ พร้อมระบุว่าบรรยากาศโดยรวมดี น้ำสะอาด อาหารมีให้เลือกหลากหลายและราคาไม่แพง ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเที่ยว เป็นสถานที่อยู่ใกล้บ้าน สะดวกไม่ต้องเดินทางไกล และมองว่าการท่องเที่ยวใกล้บ้านเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูง
อย่างไรก็ตาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 (สคร.7) จังหวัดขอนแก่น รายงานสถิติช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี เป็นช่วงที่มีสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุดของปี เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนและสภาพอากาศร้อน ทำให้เด็กนิยมลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง และควรอยู่ในระยะที่สามารถช่วยเด็กได้ทันที พร้อมย้ำหลักการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ “ตะโกน โยน ยื่น” ป้องกันการสูญเสียซ้ำซ้อน และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบโทร.แจ้งสายด่วน 1669 ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทันท่วงที