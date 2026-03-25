น้ำมันมีปัญหา! รถลาวเข้าไทยลดลง ศุลกากรหนองคายเข้มป้องกันลักลอบขนน้ำมันออก

หนองคาย - ศุลกากรหนองคายเผยหลังสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน หาเติมยาก ราคาแพง ส่งผลให้รถยนต์จากลาวเดินทางเข้าไทยลดลง ขณะเดียวกันเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกป้องกันลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ
สถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้ (25 มี.ค. 69) ยังคงมีภาพประชาชนต่อแถวยาวรอคิวเข้าเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆ เช่นทุกวัน ในขณะที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ซึ่งตามปกติแล้วจะมีรถยนต์จาก สปป.ลาวเดินทางเข้าออกต่อเนื่อง แต่หลังจากสถานการณ์น้ำมันมีปัญหาไม่เพียงพอ หาเติมยาก และมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณรถยนต์จากลาวเข้าประเทศลดลง
ล่าสุด นายพัฒนพงศ์ ตันติวัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร สำนักงานศุลกากรหนองคาย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้มงวดตรวจสอบรถยนต์ รถบรรทุกที่นำสินค้าออกนอกประเทศ ที่ไม่ใช่รถบรรทุกน้ำมันตามปกติ ห้ามให้มีการลักลอบนำน้ำมันทุกชนิดออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด จากสถิติที่ศุลกากรหนองคายได้ทำการตรวจสอบ เปรียบเทียบยานพาหนะเข้าออกที่ด่านพรมแดน ในช่วงวันที่ 10-16 มี.ค. 69 พบว่ามีรถบรรทุกสินค้าเข้าประเทศ 3,716 คัน ออก 3,313 คัน, รถยนต์โดยสารประจำทาง เข้าออกเท่ากันที่ 270 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เข้าประเทศ 10,803 คัน ออก 10,971 คัน รวมแล้วมีรถยนต์เข้าประเทศ 14,789 คัน ออกนอกประเทศ 14,554 คัน
ส่วนในช่วงวันที่ 17-23 มี.ค. 69 พบว่ารถบรรทุกสินค้าเข้าประเทศ 3,669 คัน ออก 3,321 คัน, รถยนต์โดยสารเข้าออกเท่ากันที่ 285 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคล เข้า 10,283 คัน ออก 10,311 คัน รวมแล้วมีรถยนต์เข้าประเทศ 14,237 คัน ออกนอกประเทศ 13,917 คัน เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพบว่า จำนวนรถบรรทุกสินค้า และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเดินทางเข้าประเทศลดลง สาเหตุหลักจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนจำกัด
หากรถยนต์จากลาวเดินทางเข้าไทยเช่นปกติ ก็ต้องมาต่อคิวเข้าเติมน้ำมันในไทย ซึ่งใช้เวลานานกว่าเดิม อาจจะไม่สะดวกเท่าเดิม จำกัดปริมาณการเติม ประกอบกับเมื่อถึงคิวเติมก็อาจน้ำมันหมดก็เป็นได้ ทำให้ในช่วงนี้รถยนต์จากลาวเดินทางเข้าไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็จะส่งผลต่อการค้าขายสินค้าและบริการในประเทศที่ลดลงด้วยเช่นกัน