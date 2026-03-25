ไม่สลด! หนุ่มลาวแซวตำรวจไทยเก่งจริงจับได้ไว อ้างฆ่าหั่นศพแฟนสาวเหตุปันใจชิ่งหนี เจอคาตาอยู่กับหนุ่มอื่น

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย คุมตัวหนุ่มลาวฆ่าหั่นศพแฟนสาวสอบสวน หาปมเหตุสะเทือนขวัญ คบกันนาน 7 ปี อ้างแฟนจะชิ่งหนี เจอคาตาอยู่กับหนุ่มอื่น ตามง้อจะชวนกลับลาวด้วยกันสิ้นเดือนหวังให้ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ใจ แต่แฟนสาวไม่ยอม สุดท้ายใช้ห้องน้ำในห้องพักฆ่าหั่นศพนำชิ้นส่วนใส่ถุงดำ เจ้าตัวยังยิ้มได้ หลังถูกตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับได้ ยังแซวตำรวจไทยเก่งจริงจับได้ไว
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้( 25 มี.ค.) พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้คุมตัวนายต้อม ไม่มีนามสกุล อายุ 26 ปี ชาวลาว ออกจากศูนย์กักกันคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย มายังห้องสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย พร้อมเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุและกระเป๋าสัมภาระจำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งเงินสด โทรศัพท์มือถือ และทรัพย์สินจำนวนหนึ่งของนายต้อม หลังก่อเหตุฆ่าหั่นศพ น.ส.แรม แฟนสาวชาวลาว อายุ 20 ปี แล้วหลบหนีมายังจังหวัดหนองคาย
พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย ได้แจ้งข้อหาตามหมายจับของศาลอาญา ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย แก่นายต้อม ซึ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ จากการสอบสวน นายต้อม ช่วงแรก ไม่ยอมพูด แต่ไม่มีท่าทางเครียดหรือสลดใจ ต่อมาจึงยอมเปิดปากพูด
โดยนายต้อมเล่าว่า ตนได้คบหากับ น.ส.แรม นาน 6-7 ปี แต่งงานกันแล้วและชวนกันมาทำงานที่ไทย ตนทำงานอยู่ในครัวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ส่วน น.ส.แรม ขายลูกชิ้น แต่ต่อมาแฟนเลิกขายแล้วไปทำงานที่สถานบันเทิงในชลบุรี ช่วงหลังทะเลาะกันบ่อย พ่อของแฟนไม่สบาย แฟนอยากกลับบ้านที่ลาว แต่ตนบอกว่ารอให้สิ้นเดือนแล้วค่อยกลับไปด้วยกัน เพราะอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายช่วยเคลียร์ปัญหาให้ด้วย แต่แฟนไม่ยอมอยากกลับก่อน จึงหนีไปจากตน
ตนได้ตามไปที่สถานบันเทิงที่ชลบุรีที่แฟนทำอยู่ ไปเจอแฟนให้บริการลูกค้าผู้ชายท่าทางสนิทสนมกันมาก และยังได้ยินว่ามีการชวนกันไปต่อที่ห้องพัก ตนรอจนร้านปิดพยายามเกลี้ยกล่อมจนพาแฟนกลับกรุงเทพฯด้วยกันได้ หลังจากกลับห้องพักแล้วก็ต่างคนต่างเหนื่อยก็นอนพัก จนมาก่อเหตุ โดยใช้มีดปลายแหลมในครัว ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เป็นอาวุธ วันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานตามปกติ ทิ้งชิ้นส่วนร่างกายใส่ถุงดำไว้ในห้องพัก
จนตกเย็นถึงนำชิ้นส่วนไปทิ้ง แล้วนั่งเครื่องบินลงที่สนามบินอุดรธานี จ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้าสนามบินมายังหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เนื่องจากต้องใส่หมวกกันน็อคปิดบังใบหน้าได้ตลอดทาง
เมื่อมาถึงหน้าด่านกำลังคิดหาทางจะข้ามแดน แต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสังเกตเห็นก่อนจึงเข้าจับกุม นายร้อมยังมีอารมณ์ดีแซวว่าตำรวจไทยเก่งจริง ตามจับได้ไวมาก ส่วนเมื่อคืนนอนหลับได้ปกติ
หลังจากสอบปากคำ ลงบันทึกเรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง จะมารับตัวนายต้อม กลับไปดำเนินคดีทันที.