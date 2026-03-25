(คลิป)รวบคาด่าน ตม.หนองคาย หนุ่มลาวฆ่าหั่นศพแฟนสาวชาติเดียวกัน อ้างฝ่ายหญิงใช้มีดแทงตัวเอง หลังทะเลาะวิวาท

หนองคาย - ตม.หนองคายจับหนุ่มลาวคาด่าน ขณะจะหลบหนีออกนอกประเทศกลับบ้านเกิด หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญ ฆ่าแฟนสาวชาติเดียวกันในห้องพักอพาร์ตเมนท์ ย่านหลักสี่ แล้วหั่นศพยัดถุงดำ 8 ถุง ทิ้งขยะ อ้างเหตุทะเลาะวิวาทแล้วฝ่ายหญิงใช้มีดแทงตัวเอง
จากกรณีที่ ช่วงเวลาประมาณ 01.49 น. วันที่ 24 มี.ค.69 มีนายเดช อายุ 26 ปี ชาวลาว เข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง ว่านางสาวแรม อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นน้องสาว หายตัวไป ติดต่อไม่ได้ โดยก่อนที่น้องสาวจะหายตัวไป ในวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา นางสาวแรม ถูกนายต้อม ชาวลาวด้วยกันและเป็นแฟนของนางสาวแรม ตามตัวกลับมาจาก จ.ชลบุรี หลังจากนั้นวันที่ 22 มี.ค.69 เวลาประมาณ 18.30 น. นางสาวแรมใช้โทรศัพท์มือถือของนายต้อม โทรมาหานายเดชเพื่อขอความช่วยเหลือ ต่อมาวันที่ 23 มี.ค.69 เวลาประมาณเที่ยงคืนเศษ นายเดชได้มาตามหาน้องสาวที่อพาร์ตเมนท์แห่งหนึ่งของนายต้อม ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ แต่กลับไม่พบตัวน้องสาว พบเพียงนายต้อมสวมกางเกงขาสั้นเดียว อ้างว่าน้องสาวหนีไปแล้ว และไม่สามารถติดต่อนางสาวแรมได้
หลังจากนั้นนายเดชจึงได้เข้าแจ้งความ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักของนายต้อมไม่ปรากฏว่านางสาวแรมออกมาจากห้องของนายต้อม พบเพียงนายต้อมเดินถือถุงดำออกมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตัว
จนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. วันที่ 24 มีนาคม พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ได้จับกุมตัวนายต้อม อายุ 26 ปี ชาวลาวได้ ขณะจะเดินทางออกนอกประเทศไปยัง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงได้คุมตัวมาสอบสวน
เบื้องต้น นายต้อม ให้การว่าคบหากับนางสาวแรม ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกัน ตนไปตามนางสาวแรมกลับจากพัทยา แล้วทะเลาะกันอีกจากการหึงหวง นางสาวแรมได้ใช้มีดแทงตัวเอง ก่อนที่ตนจะใช้มีดปลายแหลมชำแหละร่างนางสาวแรมในห้องน้ำ โดยหั่นชิ้นส่วนร่างกายใส่ถุงดำทั้งหมด 8 ถุง นำไปทิ้ง หลังก่อเหตุก็ไปทำงานตามปกติ เพิ่งมีวันนี้ที่ตัดสินใจไม่ไปทำงานเดินทางมายังด่านพรมแดนที่หนองคายกำลังจะเดินทางข้ามแดน ก็ถูกจับกุมตัวเสียก่อน.