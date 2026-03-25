โจ๋ 14 เปิดปากนาทีขี่ จยย.ท่อดังหนี โดน ตร.ลำปาง ยิงแขนทะลุกลางดึก

ลำปาง – เปิดปากโจ๋ลำปางวัย 14 ขี่ จยย.ดันรถรุ่นพี่ออกจากบ้านย่านแม่เมาะ มุ่งหน้าหาปั๊มเติมน้ำมันกลางดึก พอเห็น ตร.ขี่มอ’ไซค์ ไล่ตาม กลัวถูกจับท่อดังรีบบึ่งย้อนศรหนี กลับโดนยิงใส่ 2 นัด กระสุนทะลุแขนเลือดไหลทะลัก ก่อนพลเมืองดีแจ้งกู้ภัยช่วยพาส่ง รพ.ล่าสุดอาการปลอดภัยแต่หมอต้องส่งเอกซเรย์ซ้ำ
วันนี้(25 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเด็กชายวัย 14 ถูกยิงด้วยกระสุนปริศนายิงทะลุแขนซ้ายบริเวณถนนวิชราวุธดำเนิน ลำปาง-แม่เมาะ ขาออกจากตัวเมืองลำปาง เมื่อเวลา 22.45 น.ที่ผ่านมา ก่อนที่พลเมืองดีที่ประสบเหตุจะเข้าช่วยห้ามเลือดที่ไหลออกมาเป็นจำนวนมาก พร้อมโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยลำปาง เข้าตรวจสอบ-ช่วยปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปาง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปพบ “น้องปีใหม่”หนุ่มรุ่นวัย 14 ปี เหยื่อกระสุนปริศนายิงแขนซ้ายทะลุ ขณะนี้ถูกส่งตัวเข้ารักษที่โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งอาการปลอดภัยแล้ว-แพทย์อยู่ระหว่างนำตัวเอกซเรย์ เพื่อตรวจสอบว่าจะกระทบกระดูกหรือไม่
ปีใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 4 ทุ่มกว่า ตนกับรุ่นพี่อีกคน ขี่ จยย.ออกมาจากบ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อเอารถไปเติมน้ำมันที่ ปั้ม ปตท.ข้างศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เนื่องจกรถของรุ่นพี่น้ำมันใกล้หมด ตนเป็นคนขี่รถตามและใช้เท้าดันรถเพื่อจะไปปั้ม โดยรถรุ่นพี่เหลือน้ำมันไว้แค่ประคองขึ้นดอยเท่านั้น
ขณะที่ขี่มาถึงแยกผาลาด กำลังจะเลี้ยวเข้าในเมือง ได้มีตำรวจนายหนึ่งขี่ จยย.ออกมาจากตู้ยามผาลาด ไล่มา ตนกับพี่กลัวโดนจับเพราะขี่ จยย.ท่อดัง จึงขี่หนี โดยวกกลับเข้าเลนด้านในฝั่งขาออกจากตัวเมือง แล้วขี่ย้อนศรขึ้นไป แต่ตำรวจขี่ไล่ตามมาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังตามมา 1 นัด ตนก็ขับหนีกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุย่านดอยพระบาทตนได้ยินเสียงปืนดังมาอีก 1 นัด รู้สึกตัวว่าโดนยิง ก่อนที่ตำรวจจะขี่ตามมาทันและใช้ทีบรถของตนจนล้ม ส่วนรุ่นพี่ได้ขี่รถหนีไปตำรวจจึงขี่ไล่ตาม ขณะที่ตนเองล้มอยู่ที่เกิดเหตุ ก่อนมีพลเมืองดีขี่รถมาเจอและช่วยเหลือเรียกกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป