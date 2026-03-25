กระบะติดคอกแหกด่านฯ หนีลงดอยระทึก! ชป.ปกครอง-ทหาร-ตชด.ล่ากลางดึก ยึดยาบ้าอีก 5 ล้าน

เชียงราย - ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองฯ แม่ฟ้าหลวงสนธิกำลังร่วมทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก-ร้อย.ตชด.327 ล่าระทึก..กระบะติดคอกแหกด่านฯ หนีลงดอยกลางดึก ก่อนพบคนขับหักหลบซุกป่าทิ้งรถเผ่น ยึดยาบ้าได้อีกล็อต 25 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และ ร้อย.ตชด.327 กก.ตชด.32 ร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพื้นที่หมู่บ้านผ่าบือ หมู่ 9 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.30 น.วันที่ 24 มี.ค.เป็นต้นมา หลังสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง เข้าสู่ชั้นในของประเทศ
ต่อมาเวลาประมาณ 22.30 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้แชมป์ สีบรอนซ์เทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ติดโครงเหล็กที่กระบะ ขับลงภูเขามาท่าทางมีพิรุธ จึงได้แสดงตัวเรียกจอดข้างทางเพื่อตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าคนขับรถกลับได้เร่งความเร็วและขับฝ่าหนีลงดอยอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำยานพาหนะออกไล่ติดตามไป กระทั่งพบรถคันดังกล่าวได้หักหลบลงป่าข้างทางแล้วไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่คนขับได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าไปกับความมืด
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบรถพบบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีดำดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้รวมจำนวน 25 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์ภายในกระสอบพบบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 5,000,000 เม็ด
ล่าสุดวันนี้ (25 มี.ค. 69) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมตรวจนับอย่างละเอียดและนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อขยายผลตามกฎหมายต่อไป