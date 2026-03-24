ชาวบ้านบัวใหญ่โคราชผุดไอเดีย สร้างโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดหลังบ้านขาย ทำรายได้เดือนละ 2 หมื่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ชาวบ้านบัวใหญ่ โคราช ผุดไอเดีย สร้างโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดหลังบ้าน ขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 2 หมื่น
วันนี้ ( 24 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นาง อำพร เอาหานัด อายุ 49 ปี ได้ใช้พื้นที่ว่างหลังบ้าน ทำเป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด ไว้ขายสร้างรายได้เข้าครัวเรือน
โดยสร้างจากกล่องไม้อัด จำนวน 14 กล่อง กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร แต่ละกล่อง จะวางถาดใส่ไข่ไก่เปล่าเรียงเป็นชั้นๆ ให้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีด ทำเหมือนคอนโดมิเนียม ให้อยู่อย่างดี และบนหลังคาคอนโดฯ จะมีจานใส่น้ำเปล่าและหัวอาหาร บางครั้งมีอาหารเสริมจำพวกพืชผักต่างๆ เช่น ผักบุ้งใบ มันสำปะหลัง ฯลฯ มาวางให้จิ้งหรีด กิน มีตาข่ายสีเขียวครอบอย่างมิดชิด ป้องกันศัตรูแอบเข้ามากิน
ทั้งนี้ใช้ระยะเวลา ในการเลี้ยงจิ้งหรีด ประมาณ 35-45 วัน จิ้งหรีด จะโตเต็มวัย สามารถจับขายได้ โดยจิ้งหรีด ขายในราคากิโลกรัมละ 90-100 บาท มีตลาดรับซื้อไม่อั้น จับขายเป็นรุ่นๆ ทำให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ 15,000-20,000 บาท ซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดในปัจจุบันนี้ จึงกลายเป็นอาชีพ ที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว