ผู้ว่าฯ ลพบุรีลุยปั้น “บ้านหมี่” One Day Trip ชูเกษตร-วัฒนธรรม ดันรายได้ชุมชน

ลพบุรี - ลพบุรีเร่งเครื่องท่องเที่ยว ผู้ว่าฯ นำทีมลุยสำรวจเส้นทาง “บ้านหมี่” เชื่อม 4 จุดเด่น สู่แพ็กเกจ One Day Trip ชูวิถีเกษตร-วัฒนธรรม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน
วันนี้( 24 มี.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ เพื่อติดตามและทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม พร้อมวางแนวบูรณาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 4 จุด เริ่มจาก วัดห้วยแก้ว กราบสักการะหลวงพ่อโปร่ง และชม “เจดีย์มหาเมตตารตนะรังษี” เจดีย์กลางน้ำทรงหกเหลี่ยมที่ผสมผสานศิลปะขอม ไทย และลาวอย่างลงตัว พร้อมแหล่งน้ำตกธรรมชาติท่ามกลางร่มไม้ ต่อด้วย สวนกล้วยไม้กาญจนาออคิด แหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ส่งออกขนาดใหญ่กว่า 130 ไร่ ที่รวบรวมสายพันธุ์สวยงามและหายาก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
จากนั้นเยี่ยมชม วัดคุ้งท่าเลา ชมซุ้มประตูรูปหนุมานและไมยราพขนาดใหญ่ สะท้อนเอกลักษณ์วรรณคดีรามเกียรติ์ พร้อมแวะตลาดน้ำบางขาม และล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำ
ปิดท้ายที่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านมหาสอน (บ้านสวนขวัญ) โดยคณะได้นั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมชุมชน เรียนรู้วิถีเกษตร ชม “บ้านไทยหลบโจร” อายุกว่า 100 ปี พร้อมเลือกซื้อสินค้าแปรรูป และลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น เช่น “ดอกโสนซาวน้ำ” คู่กับน้ำชาใบขลู่
นายวีรพงศ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ “เชื่อมจุด” แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ One Day Trip และแบบพักค้างคืน โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวปัจจุบันต้องการประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว ทั้ง 4 จุดมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้
พร้อมย้ำว่า จังหวัดลพบุรีจะผลักดันให้ชุมชนเป็นผู้นำเสนออัตลักษณ์ของตนเอง ขณะที่ภาครัฐจะสนับสนุนด้านมาตรฐานสินค้า การบริการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจุดขายสำคัญของอำเภอบ้านหมี่
ทั้งนี้ การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อยกระดับลพบุรีสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมกระจายรายได้สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง