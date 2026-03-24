ปั๊มน้ำมันขนาดเล็กเมืองแปดริ้ว โอดอยู่ใกล้ชลบุรีที่มีทั้งโรงกลั่นและคลังน้ำมันแต่ก็ยังขาดแคลน

ฉะเชิงเทรา- น้ำมันราคาพุ่งขึ้นเท่าไหร่ ปั้มน้ำมันเมืองแปดริ้วก็ยังไม่มีน้ำมันเพียงพอที่จะขาย โดยเฉพาะ E 20 และ E 85 ทำปั๊มขนาดเล็กโอดทั้งที่อยู่ใกล้ชลบุรี ที่มีทั้งคลังน้ำมันและโรงกลั่น แต่ก็ยังขาดแคลน
ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นพรวดเดียว 2 บาทในกลุ่มเบนซิน ส่วนดีเซล ขยับขึ้น 1.8 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันนี้ ( 24 มี.ค.) ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในเขต กทม. ปริมณฑลขยับมาอยู่ที่ 32.94 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 มาอยู่ที่ 35.05 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.68 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 30.05 บาท และ แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 26.79 บาทนั้น
จากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์พลังงานใน จ.ฉะเชิงเทรา ของผู้สื่อข่าวพบว่าแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าน้ำมันของไทยยังไม่ขาดแคลน แต่สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งใน จ.ฉะเชิงเทรา กลับยังคงไม่มีน้ำมันจำหน่ายให้กับประชาชนแบบครบถ้วนในทุกสูตร โดยเฉพาะปั้มน้ำมันค่ายดังที่ยังคงขาดแคลนอยู่เป็นระยะ ทำให้ผู้ประกอบการบางปั้ม เริ่มปิดการจำหน่ายในวันที่ราคาน้ำมันขยับขึ้น
ขณะที่บางปั้ม ใช้วิธีเลื่อนเวลาปิดบริการจากเดิม 20.00 น. เป็นเวลา 18.00 น. จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่พากันตั้งข้อสงสัยว่า หรือเป็นเพียงวิธีกักตุนน้ำมันเพื่อให้มีจำหน่ายในวันที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นเท่านั้น ส่วนบางปั๊มก็มีเพียงน้ำมันบางชนิดและบางผลิตภัณฑ์จำหน่ายเท่านั้น โดยไม่มีการนำน้ำมันกลุ่มเชื้อเพลิงราคาถูกมากจำหน่าย และจะจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
นายกรกฤ เทียมไธสงค์ อายุ 54 ปี เจ้าของปั้มน้ำมันขนาดเล็ก 2 ตู้จ่ายในพื้นที่ ต.บางกะไห อ.เมือฉะเชิงเทรา บอก ว่าปั้มของตนเองไม่ได้รับน้ำมันจากคลังน้ำมันมาจำหน่ายโดยตรง เพราะหารถไปรับน้ำมันไม่ได้ หรือกว่าจะได้รับน้ำมันก็จะต้องจอดรถรอเป็นเวลา 2-3 วัน ทั้งที่เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชลบุรี ที่มีทั้งคลังน้ำมันและโรงกลั่น จนต้องขอแบ่งน้ำมันดีเซลมาจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันได้นำมาจำหน่ายแทน
โดยน้ำมันที่ได้รับแบ่งมาเพียงครั้งละประมาณ 1,000 ลิตรเปิดขายได้แค่วันละ 1 ชั่วโมงก็หมด และหากได้มามากถึง 5,000 ลิตรจะหมดลงในเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้น
“ แต่เราก็ต้องเปิดขายเพื่อไม่ให้ปั้มปิดตายหรือหยุดนิ่ง เพราะลูกค้าของเราเป็นรถยนต์ในท้องถิ่น หรือผู้ที่ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงรถที่ใช้ในไร่นาหรือในสวนของชาวบ้าน ซึ่งทางปั๊มได้รับมาเท่าไรก็แบ่งขายไปเท่านั้น เพราะเราเปิดบริการในพื้นที่มานานึถึง 6 ปีแล้ว ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ยังพอมีมาจำหน่ายแบบต่อเนื่องบ้าง” นายกรกฤ กล่าว