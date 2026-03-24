(คลิป) ยอมลงแล้ว! หนุ่มโคราชจอมอึด ปีนเสาสูงนาน 2 วัน ก่อนวิ่งหนีแต่ไม่รอด ตร.คุมตัวได้ทัน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– หนุ่มสีคิ้ว โคราช จอมอึด ก่อเหตุขโมยสายไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ 6 ปีนเสาสื่อสารสูงกว่า 36 เมตร หวังหนีความผิดนาน 2 วัน ล่าสุดยอมลงมาเองแล้ว ก่อนวิ่งหนีสุดท้ายไม่รอด ตำรวจตามคุมตัวได้ทันในสภาพอิดโรย หลังผู้ว่าฯโคราชลงบัญชาการเอง วางแผนถอนกำลังออกจากพื้นที่ล่อให้ผู้ก่อเหตุลงมา
วันนี้ ( 24 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ระทึกกลางชุมชนสิ้นสุดลงแล้ว หลังชายวัย 32 ปี ที่ปีนขึ้นไปบนเสาสื่อสารสูงกว่า 36 เมตร ภายในพื้นที่บ้านดอนวัว หมู่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ยอมปีนลงจากเสาด้วยตนเอง ก่อนวิ่งหลบหนี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด หลังใช้เวลาอยู่บนเสานานกว่า 2 วัน
กรณีดังกล่าว เมื่อวานนี้ ( 23 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีคิ้ว ได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลปีนเสาสื่อสารในพื้นที่บ้านดอนวัว ต่อมาทราบชื่อคือ นายสมศักดิ์ พูนจันทึก อายุ 32 ปี ซึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนเสาสื่อสารในระดับความสูงประมาณ 36 เมตร หลังก่อเหตุขโมยสายไฟฟ้าโครงการมอเตอร์เวย์ M 6 คาดวังหนีความผิด สร้างความหวาดเสียวแก่ผู้พบเห็นและชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืน แต่ไม่สามารถนำตัวลงมาได้
กระทั่งล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธร (ผบก.ภ.จว.) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผู้กำกับการ สภ.สีคิ้ว และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก 31 รวมถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตัดสินใจถอนกำลังออกจากพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุคลายความกดดัน
ต่อมาผู้ก่อเหตุเมื่อมองลงมาจากด้านบนและเห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่าง จึงค่อยๆ ปีนลงจากเสาสื่อสาร ก่อนจะวิ่งหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังกระจายตัวโดยรอบพื้นที่ไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงสามารถติดตามและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ในระยะไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ภายหลังควบคุมตัว พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ พบว่ามีอาการเหนื่อยและอิดโรย พร้อมบ่นว่าหิวข้าว เนื่องจากนับเวลาตั้งแต่ปีนขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา จนถึงขณะลงจากเสา รวมระยะเวลานาน 2 วัน