กฟผ.ลุยตรวจเข้ม! เขื่อนศรีนครินทร์ ประเมินความปลอดภัยประจำปี 2569

กาญจนบุรี - กฟผ.ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเขื่อนศรีนครินทร์รอบด้าน ทั้งโครงสร้าง-ระบบระบายน้ำ-ธรณีวิทยา ย้ำความมั่นคงปลอดภัย พร้อมแก้จุดเสี่ยงทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้( 24 มี.ค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ ประจำปี 2569 อย่างเข้มงวด
โดยมี นายกำฤทธิ์ ใบแย้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ทำหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ รองประธานกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมดำเนินการ
การตรวจสอบครั้งนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของเขื่อนอย่างรอบด้าน ทั้งตัวเขื่อน อาคารระบายน้ำล้น อาคารรับน้ำ ระบบระบายน้ำ อาคารท้ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ รวมถึงสภาพทางธรณีวิทยา เพื่อค้นหาความบกพร่องที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือประสิทธิภาพการใช้งานของเขื่อน
ทั้งนี้ หากพบจุดเสี่ยงหรือข้อบกพร่อง จะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้เขื่อนศรีนครินทร์ยังคงมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้น้ำในภาพรวม