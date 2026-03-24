(คลิป)พาณิชย์ขอนแก่นปรับ3,000บาทปั้มน้ำมันอิสระริมถนนมิตรภาพติดป้ายราคาไม่ตรงหัวจ่าย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พาณิชย์ขอนแก่นเอาจริง บุกปรับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น หลังได้รับการร้องเรียนเอาเปรียบผู้บริโภค ติดป้ายราคาไม่ตรงหัวจ่าย ปรับทันที 3,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 24 มี.ค.)นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำหน่ายน้ำมันราคาไม่ตรงกับป้ายแสดงราคาหน้าปั๊ม จากการตรวจสอบพบความผิดชัดเจน
จากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันอิสระดังกล่าว พบพฤติการณ์แสดงราคาที่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค ดังนี้ ดีเซล B7 หน้าปั๊มติดป้าย 34.195 บาท/ลิตร แต่ราคาที่ตู้หัวจ่ายจริงคือ 38.99 บาท/ลิตร (ส่วนต่างสูงถึง 4.79 บาท) แก๊สโซฮอล์ 91 หน้าปั๊มติดป้าย 36.95 บาท/ลิตร
พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ บทลงโทษและการดำเนินการ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ฐานความผิด: ฝ่าฝืนมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (ไม่แสดงราคาหรือแสดงราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์)
การลงโทษ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 40 ปรับเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค คำเตือนถึงผู้ประกอบการและช่องทางร้องเรียน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำให้ร้านค้าและสถานีบริการทุกแห่ง ต้องแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและตรงกับราคาจำหน่ายจริง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
สำหรับประชาชน หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือราคาไม่ตรงตามป้าย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิต่อไป