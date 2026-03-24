เอ็นดูทั้งสวนสัตว์! “พี่เป๋” ฮิปโปดังเขาเขียว จัดฟันด่วน แก้ปัญหาฟันแทงเหงือก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทีมสัตวแพทย์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เร่งช่วย “พี่เป๋” ฮิปโปขวัญใจนักท่องเที่ยว หลังพบฟันล่างยาวผิดปกติทำให้แทงเหงือก ต้องตัดฟันป้องกันบาดเจ็บ-ติดเชื้อ ล่าสุดอาการแข็งแรงดี แฟนคลับโล่งใจ
วันนี้ ( 24 มี.ค.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลฮิปโปโปเตมัส ร่วมกันตรวจสุขภาพและทำการรักษาช่องปากให้กับ “พี่เป๋” ฮิปโปโปเตมัสเพศผู้ ชื่อดังของสวนสัตว์
จากการตรวจพบว่า ฟันล่างของ “พี่เป๋” มีการเจริญเติบโตยาวผิดปกติ จนแทงขึ้นไปกระทบผนังเหงือกด้านบน ทีมสัตวแพทย์จึงตัดสินใจทำการ “ตัดฟันล่าง” เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผล การติดเชื้อ และช่วยให้สามารถกินอาหารได้ตามปกติ
สัตวแพทย์ระบุว่า ฮิปโปเป็นสัตว์ที่ฟันจะงอกยาวต่อเนื่องตลอดชีวิต หากมีการสบฟันผิดปกติ หรือการสึกของฟันไม่สมดุล อาจทำให้เกิดบาดแผลในช่องปาก และส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ การรักษาจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด มีการวางยาสลบและเฝ้าติดตามอาการอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ การดูแลรักษาดังกล่าวสะท้อนถึงมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ให้ความสำคัญทั้งสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก และคุณภาพชีวิตของสัตว์ในความดูแล โดยมีการตรวจสุขภาพและวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง หลังการรักษา “พี่เป๋” มีอาการแข็งแรงดี และยังคงอยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความเอ็นดูและกำลังใจจากเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ “พี่เป๋” หรือ “พี่หนึ่ง” เป็นฮิปโปโปเตมัสเพศผู้ขวัญใจนักท่องเที่ยว เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ปัจจุบันอายุประมาณ 36 ปี เป็นลูกของ “แม่มะลิ” และ “พ่อหนุ่ม” และเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวฮิปโปชื่อดังของสวนสัตว์ ที่มีความผูกพันกับ “ขาหมู” และฮิปโปเซเลบตัวอื่นๆ