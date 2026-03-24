ราชบุรีจัดใหญ่! “แห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์” หนึ่งเดียวในไทย ปลุกท่องเที่ยว-ดันเศรษฐกิจชุมชน

ราชบุรี - เจ็ดเสมียนเดินหน้าจัดงานประเพณี “แห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์” อัตลักษณ์หนึ่งเดียวในไทย ชูของดีท้องถิ่น-กิจกรรมหลากสีสัน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก คาดนักท่องเที่ยวแห่ร่วมคึกคัก
วันนี้( 24 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน พร้อมด้วย น.ส.รัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอโพธาราม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปี 2569” ที่ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยมี นางกาญน์กุระ ฮัยสคาเนม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี พ.ต.ท.บุญส่ง พันธ์จินดา รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.โพธาราม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชน อาทิ ธิดาดอกไม้ และนางงอมหัวไชโป๊ว ประจำปี 2568 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ไฮไลต์สำคัญของงานคือ “ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น หนึ่งเดียวในประเทศไทย และได้รับการบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชุมชนเจ็ดเสมียน
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สินค้าและของดีในชุมชน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดธิดาดอกไม้ การประกวดนางงอมหัวไชโป๊ว การประกวดรถบุปผชาติ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย และการแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด ซึ่งล้วนสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ
สำหรับงาน “ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปี 2569” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569 ณ บริเวณวัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น