อพท.เกาะช้าง เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 58 โครงการสุ่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:




ตราด - อพท.เกาะช้าง เปิดเวทีรับฟังความเห็นภาคประชาชนเดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์หมู่เกาะช้าง 58 โครงการภายใต้งบ 1,898.16 ล้านบาท ยกระดับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกคู่การเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชมชนและวิถีชีวิตท้องถิ่น  

วันนี้ (24 มี.ค.) นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หมู่เกาะช้าง 58 โครงการ ภายใต้งบ 1,898.16 ล้านบาท ครั้งที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทียวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดขึ้นที่ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เผยว่า จ.ตราด มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวมงาย และยังคงอุดมสมบูรณ์จนทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าพื้นที่หลายแสนคนต่อปี ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวของ จ.ตราด ไม่มีเจ๊ทสกีและไม่มีเครื่องเล่นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จึงเป็นเอกลักษณ์ที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้


“ การที่ อพท.เกาะช้าง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพื้นที่เชื่อมโยง จะต้องสะท้อนถึงแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อรักษาเอกลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน 3 เกาะหลังจึงจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั้งยืนตลอดไป”


นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ยังมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Tourism) และ การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม (Art Tourism) การจัดเทศกาลและกิจกรรมสร้างสรรค์

รวมถึงการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่(New Tourism Experiences) ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชมชนและวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อกระจายการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season)

“ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนา และสามารถนำไปสู่การดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม” รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าว


ด้าน ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ อพท.หมู่เกาะช้าง เผยว่าพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง(อพท.เกาะช้าง) ถือเป็นพื้นที่พิเศษแห่งแรกที่คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ผลักดันให้หมู่เกาะช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ และเติบโตอย่างสมดุลควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ อพท.เกาะช้าง ได้กำหนด (ร่าง) วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ เกาะช้าง ให้เป็นหมู่เกาะธรรมชาติต้นแบบการฟื้นสร้างระบบนิเวศทะเลของอ่าวไทยตะวันออก และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวธรรมชาติระดับนานาชาติ ที่มีการกำหนดกรอบแบบแผนไว้ 58 โครงการ ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ,การพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ ,การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมประมาณ 1,898.16 ล้านบาท



โดยงบประมาณดังกล่าว จะกระจายการลงทุนตามพื้นพื้นที่สำคัญของหมู่เกาะช้างและพื้นพื้นที่เชื่อมโยง ประกอบด้วยเกาะช้าง ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 1,582.16 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 83.35

ส่วน เกาะกูด ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 37.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.96 และเกาะหมาก ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 47.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 รวมทั้งพื้นที่เชื่อมโยง ที่ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 231.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.20






