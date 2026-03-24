(คลิป) เชื่อให้โชคลาภ! งูจงอางยักษ์ 2 ตัว เกี้ยวพลอดรักกันกลางลานบ้านไม่สนผู้คน กู้ภัยฯขอขัดจังหวะจับคืนป่าทับลาน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ฮือฮา! งูจงอางยักษ์ 2 ตัว เกี้ยวพลอดรักกันกลางลานบ้าน วังน้ำเขียว โคราช ไม่สนผู้คน ชาวหวั่นหนีซุกในบ้านเรือนไม่ปลอดภัย แจ้งกู้ภัยฯ ขอขัดจังหวะจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติป่าทับลาน เผยเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของงูจะผสมพันธุ์กันหาดูได้ยาก และเชื่อให้โชคลาภ ทำมาค้าขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเวลา 19.23 น.วันที่ 23 มีนาคม 2569 หน่วยกู้ภัยพุทธธรรมการกุศล ( ฮุก 31) นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า พบสัตว์เลื้อยคลานประเภท งู ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว ที่บ้านเลขที่ 97 ม.6 บ้านห้วยใหญ่ใต้ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมอาสากู้ภัยฯ ที่มีความเชี่ยวชาญจับสัตว์เลื้อยคลาน นำอุปกรณ์ไม้ง่ามและไม้คีบสแตนเลส รุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ
พบงูจงอางขนาดใหญ่วัยเจริญพันธุ์ จำนวน 2 ตัว ตัวหนึ่งสีลายน้ำตาล และอีกตัวสีดำ กำลังเอาลำตัวพันเกี้ยวกัน อยู่ที่ลานดินหน้าบ้านโดยไม่สนใจว่า มีคนกำลังยืนดูอยู่หลายคน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่องูตัวผู้และตัวเมียต้องการจะผสมพันธุ์กัน จะใช้ลำตัวพันกันเป็นเกลียวแน่นบนพื้น เสมือนกำลังพลอดรักเกี้ยวพาราสีกัน แต่ขณะเดียวกันอาจ เป็นการต่อสู้แย่งคู่ของงูตัวผู้ 2 ตัว ก็จะมีการพันเกลียวในลักษณะคล้ายกันนี้ ซึ่งตามความเชื่อของไทย ถือว่า พฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่หาดูได้ยาก เชื่อว่า มาให้โชคลาภ ทำมาค้าขึ้น และมักมีการโยนเสื้อผ้าใส่เพื่อให้ได้โชค และดูอยู่ห่างๆ อย่างสงบไม่เข้าไปแยก เพราะงูจะเลื้อยหนีไปเองตามธรรมชาติ
แต่ด้วยความกังวลของเจ้าของบ้าน ว่า ถ้าปล่อยไว้นาน งูจะเลื้อยหนี แยกย้ายจนจับตัวไม่ได้ และอาจเข้ามาหลบซ่อนผสมพันธุ์ ทำรังในบ้านเรือน จึงให้อาสากู้ภัยฯ ขัดจังหวะ จับงูจงอางยักษ์ทั้ง 2 ตัวโดยเร็ว เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสม
หลังจากกู้ภัยฯ ช่วยกันจับงูจงอางยักษ์ทั้ง 2 ตัวได้แล้ว นำมาวัดขนาด พบว่าแต่ละตัวมีความยาวถึง 4 เมตร น้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม จากนั้น ได้จับงูทั้งสองตัวใส่ถุงผ้า แล้วนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในป่าทับลาน