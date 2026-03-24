วิกฤตน้ำมันลามถึงประมงต้องจอดเรือ อาหารทะเลจ่อพุ่ง สะเทือนนักท่องเที่ยว

เพชรบุรี - น้ำมันขาดตลาดกระทบหนัก ชาวประมงพื้นบ้านเพชรบุรีโอดไม่มีน้ำมันออกเรือ ต้องหยุดวันเว้นวัน ดันราคาอาหารทะเลเริ่มขยับสูง ขณะตลาดปูชักชะอำยังคึกคัก แต่วัตถุดิบเริ่มตึงตัว หวั่นลากยาวกระทบผู้บริโภค
วันนี้( 24 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำมันไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะบริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลชะอำ ทำให้ไม่สามารถออกเรือได้ตามปกติ และเริ่มส่งผลต่อราคาอาหารทะเลที่ปรับตัวสูงขึ้น
บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณตลาดปูชัก ชุมชนสะพานหิน ชายหาดชะอำ ยังคงคึกคัก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อน เล่นน้ำทะเลคลายร้อน และเลือกซื้ออาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็นปูม้า ปลากะพง กุ้งทะเล ปลาหมึก และหอยหวาน ไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าระบุว่า ราคาอาหารทะเลเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากชาวประมงประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหยุดออกเรือวันเว้นวัน ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำในตลาดลดลง
น.ส.จุไรรัตน์ กลั่นเชื้อ อายุ 34 ปี เจ้าของร้านนะโมกุ้งเผาซีฟู้ด เปิดเผยว่า ราคาสินค้าเริ่มขยับขึ้น โดยปลากะพงน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อกิโลกรัม หมึกหอมราคา 280-350 บาทต่อกิโลกรัม ปูม้าราคาเริ่มต้น 350-500 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่หอยหวานอยู่ที่ 180-200 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า
ด้าน “แม่ค้าเก๋” ผู้จำหน่ายปูม้า กล่าวว่า ขณะนี้ชาวประมงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาน้ำมันขาดแคลน ไม่สามารถซื้อน้ำมันมาเก็บสำรองได้ เนื่องจากปั๊มน้ำมันไม่อนุญาตให้ใส่แกลลอน ส่งผลให้ต้องจอดเรือหรือออกเรือได้เพียงวันเว้นวัน
อีกทั้งช่วงนี้ปูม้าในทะเลมีจำนวนน้อยจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้บางวันจับได้เพียง 3-4 กิโลกรัม หรือมากสุดราว 10 กิโลกรัม ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยปูม้าขนาด 10-12 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาขยับอยู่ที่ 400-450 บาท และมีแนวโน้มผันผวนรายวัน
แม่ค้าปูม้ายังระบุว่า ปัจจุบันมีเรือประมงพื้นบ้านกว่า 300 ลำ ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถออกเรือได้ตามปกติ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ราคาอาหารทะเลปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง