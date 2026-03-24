ตม.ชลบุรี ลุยกวาดล้างต่างด้าวผิด กม.ในเมืองพัทยาแค่ 7วันเพิกถอนวีซ่าแล้ว 250 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตม.ชลบุรี เผยผลกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายระหว่างวันที่ 16–22 มี.ค.ที่ผ่านมาได้มากถึง 146 ราย เพิกถอนวีซ่า 250 ราย ลั่นลุยเข้มต่อเนื่องทั้งจับ-เพิกถอนวีซ่า-ขึ้นบัญชีดำ
วันนี้ (24 มี.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (ผบก.ตม.3) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี และ พ.ต.ท.กวีณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.ชลบุรี ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานเชิงรุก ปราบปรามแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่พัทยาและใกล้เคียง ว่าสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต จำนวน11 ราย เป็นชาวลาว 9 ราย และ กัมพูชา 1 ราย
นอกจากนี้ยังพบผู้กระทำผิดสัญชาติลาวอีก 1 ราย ที่นอกจากจะทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ยังอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาตนานถึง 2,061 วัน
พล.ต.ต.ทรงโปรด เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตต์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวน ปราบปราม และผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิดออกนอกประเทศ
ทั้งนี้ จากการระดมกวาดล้างในช่วงวันที่ 16–22 มี.ค.ที่ผ่านมาได้จับกุมคนต่างด้าวกระทำความผิดรวม 146 ราย แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 63 ราย, ลาว 42 ราย ,กัมพูชา 14 ราย ,จีน 14 ราย ,เวียดนาม 8 ราย และอื่น ๆ อีก 5 ราย
ส่วนใหญ่เป็นความผิดฐานทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 98 ราย และทำงานนอกเหนือสิทธิ 49 ราย ขณะที่ลักษณะงานที่พบการกระทำผิดส่วนใหญ่เป็นอาชีพต้องห้าม เช่น เร่ขายสินค้า 36 ราย ช่างตัดผม 1 ราย และเสมียน 1 ราย และยังมีอาชีพทั่วไป ได้แก่ ขายของหน้าร้าน 44 ราย กรรมกร 36 ราย ร้านอาหาร 6 ราย และอื่น ๆ อีก 28 ราย
นอกจากนั้นตั้งแต่เดือน ก.พ.69ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เพิกถอนวีซ่าคนต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายแล้วรวม 250 ราย
ขณะที่มาตรการเชิงรุก เจ้าหน้าที่ได้ประสานความร่วมมือกับ Grab, Bolt และ LINE MAN เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย พร้อมตรวจสอบการ “สวมสิทธิ์” นำบัญชีผู้ใช้งาน (ID) ของคนไทยไปให้ต่างด้าวเช่าใช้ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้แรงงานต่างด้าวรับทราบข้อกฎหมายและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ หรือผ่านเว็บไซต์ www.immigration.go.th ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งจับกุม เพิกถอนวีซ่า และขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)