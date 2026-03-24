(คลิป)เห็นแล้วตกใจ!รถบรรทุกน้ำมันส่งไปลาวผ่านด่านมุกดาหารวันเดียวมากถึง 40คัน พอรู้สาเหตุก็ถึงบางอ้อ

มุกดาหาร-รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออกไป สปป.ลาวจำนวนมาก เหตุสะสมเที่ยวค้างมาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ทำให้รถส่งน้ำมันเข้าลาวมากถึง 40 คัน เพราะหากส่งช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งด่านฝั่งไทยและลาว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต ) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้มีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งข้ามสะพานส่งออกไปยังฝั่ง สปป.ลาว จำนวนมาก จนชาวบ้านชาวเมืองเห็นแล้วอดตกใจแปลกใจไม่ได้ เพราะช่วงนี้น้ำมันฝั่งไทยก็ขาดแคลนและมีราคาแพง
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และคนขับรถบรรทุกน้ำมันได้ความว่า สาเหตุเพราะรถขนส่งน้ำมันเหล่านี้สะสมเที่ยวส่งมาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ทำให้ปริมาณรถเยอะผิดปกติ มีจำนวนมากถึง 40 คัน เนื่องจากหากส่งข้ามแดนช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งไทย และลาว
ดังนั้นผู้ส่งออกจึงได้ชะลอไว้เพื่อส่งออกไปในเช้าวันจันทร์แทนทั้งหมด ปกติวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่ที่มีการสู้รบกันในตะวันออกกลางมีรถน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งไป สปป.ลาว ประมาณวันละ 10 กว่าคันเท่านั้น
คนขับรถบรรทุกน้ำมันรายหนึ่งบอกว่า ปกติอาทิตย์หนึ่งขนส่งน้ำมันได้ประมาณ 2 เที่ยว ปัจจุบันขนส่งได้แค่ 1 เที่ยว ถ้าเที่ยวใหนมาถึงมุกดาหารในวันศุกร์ก็จะนอนรอ เพื่อข้ามไปเช้าของวันจันทร์ เพราะวันเสาร์-อาทิตย์ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งไทยและลาว