อดยากหนัก! โจรเขมรแห่งัดร้านค้าชายแดนบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว จนทหารต้องเพิ่มมาตรการตรวจเข้ม

สระแก้ว – ทหารหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด ยังคงสนธิกำลังทหารพราน ร้อย1303 ลาดตระเวนเข้มแนวชายแดน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว หลังหัวขโมยเขมร ดอดงัดร้านค้าขโมยสินค้าในตลาดชายแดนบ้านเขาดิน จนสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว
วันนี้ (24 มี.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด (ฉก.คลองหาด) ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานที่ 13 (ชค.ทพ.13) โดยกองร้อยทหารพรานที่ 1303 (ร้อย.ทพ.1303) ยังคงจัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ม. 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษงฐกิจชายแดนที่เคยมีความคึกคัก แต่ปัจจุบันกลับอยู่ในภาวะเงียบเหงาจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่มีการปิดด่านฯมานานเกือบปีจนพ่อค้า-แม่ค้าและประชาชน ต้องย้ายออกไปประกอบอาชีพค้าขายบริเวณด้านนอก
จนทำให้มีกลุ่มหัวขโมยชาวเขมรลักลอบเข้ามาก่อเหตุงัดแงะร้านค้าบริเวณหน้าด่านเขาดิน สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในพื้นที่
ทั้งนี้จากการประเมินเรื่องผลกระทบจากการปิดด่านฯ ทำให้สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศเป็นไปอย่างลำบากจากปัญหาขาดแคลนรายได้ จนนำไปสู่พฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องวางมาตรการเชิงรุก ด้วยกาาจัดกำลังออกลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดล่อแหลม รวมทั้งร้านค้าที่ปิดหรือไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจตราตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสกัดกั้นการก่อเหตุอาชญากรรมทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย