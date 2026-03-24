เปิดวงจรปิดนาทีเดือด! วัยรุ่น “คลองวัด–บ้านใน” ดวลปืนสนั่นตลาด ยิงกันไม่ถึงนาที ดับ 1 ศพ

เพชรบุรี – วัยรุ่น 2 กลุ่ม “คลองวัด–บ้านใน” ก่อเหตุสะเทือนขวัญ เปิดฉากดวลปืนกลางชุมชนหน้าตลาดนัดวัดต้นสน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที กระสุนปลิดชีพหนุ่มวัย 19 ปี ขณะฝ่ายผู้ต้องหาหิ้วปืน .45 เข้ามอบตัว อ้างยิงป้องกันตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.58 น. วันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา บริเวณถนนนาคทิวัฒน์ หน้าตลาดนัดวัดต้นสน หมู่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม โดยผู้เสียชีวิตคือ นายจารุวัส ดังก้อง หรือฟลุ๊ค อายุ 19 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ถูกยิงเข้าชายโครงทะลุลำตัว อาการสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้านแหลม
ต่อมาเวลา 23.00 น. วันเดียวกัน นายเสฏฐวุฒิ ทับเอี่ยม อายุ 23 ปี ผู้ต้องหา พร้อมอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด .45 เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ สารภาพเป็นผู้ยิง แต่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าถูกฝ่ายผู้ตายยิงก่อน จึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายพร้อมเพื่อนวัย 15 ปี ไปนั่งกินบิงซูในพื้นที่ ก่อนพบกลุ่มคู่อริขี่รถจักรยานยนต์ผ่านและมีการท้าทายกัน จึงขี่รถตามไป กระทั่งเจอกันบริเวณหน้าร้านผัดไทยใกล้ธนาคารออมสิน ก่อนจะเกิดเหตุยิงต่อสู้กันขึ้น
ภาพจากกล้องวงจรปิด เผยนาทีระทึก กลุ่มวัยรุ่นบ้านในขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน 3 มาจอดหน้าร้าน จากนั้นกลุ่มของผู้ตายขี่ตามมา โดยทันทีที่จอดรถ ผู้ตายซึ่งนั่งซ้อนท้ายได้ชักอาวุธปืนยิงใส่คู่อริก่อน เปิดฉากดวลปืนกันอย่างดุเดือด ทั้งสองฝ่ายรัวยิงตอบโต้กัน ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ก่อนแยกย้ายหลบหนี
อย่างไรก็ตาม ผู้ตายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส วิ่งหนีไปล้มลงห่างจุดเกิดเหตุราว 50 เมตร ก่อนมีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มารับตัว โดยสภาพนั่งซ้อนกลางในลักษณะขาห้อย คาดว่าอาการวิกฤตแล้ว และนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่น และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดเพชรบุรี ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป