จอมอึด! หนุ่มใหญ่สีคิ้วปีนเสาสื่อสารสูง 36 เมตร นานข้ามคืนยังไม่ยอมลง จนท.ระดมช่วยเหลือเต็มที่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- จอมอึด! หนุ่มใหญ่สีคิ้วโคราช หลังปีนเสาสื่อสารสูง 36 เมตร ข้ามคืนนานกว่า 20 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ยอมลง เผยมีอาการอ่อนแรง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ปภ.และกู้ภัย ระดมกำลังให้ความช่วยเหลือเต็มที่ นำญาติช่วยเกลี้ยกล่อมแต่ยังไม่เป็นผล พร้อมวางแผนช่วยเหลือ ต่อเนื่อง
วันนี้ ( 24 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ พูนจันทึก อายุ 32 ปี ชาวอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ปีนขึ้นไปบนเสาสื่อสารความสูงกว่า 36 เมตร ภายในพื้นที่บ้านดอนวัว หมู่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หวังหนีความผิดหลังก่อเหตุขโมยสายไฟฟ้า โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือ มอเตอร์เวย์ M6 เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน แต่ยังไม่สามารถนำตัวลงมาได้ หลังปีนขึ้นไปอยู่บนเสาสร้างความหวาดเสียวแก่ผู้พบเห็นและชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เมื่อวานนี้ ( 23 มี.ค.)
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผู้กำกับการ สภ.สีคิ้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงระดมกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยให้ญาติของผู้ก่อเหตุเข้าพูดคุยเกลี้ยกล่อม พร้อมตะโกนสื่อสารอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ก่อเหตุยังคงนิ่งเฉย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สังเกตพบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการอ่อนล้า จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญด้านการปีนเสา นำข้าวและน้ำไปวางไว้บริเวณครึ่งทางของเสาสื่อสาร เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปีนลงมานำไปกิน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำรถกระเช้าเข้าพื้นที่ช่วยเหลือ แต่ประสบปัญหาเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุไม่สามารถนำรถขนาดใหญ่เข้าไปได้ ทำให้ต้องมีการปรับแผนช่วยเหลือใหม่อย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ เวลาผ่านไปนานกว่า 21 ชั่วโมง แล้ว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพยายามหาวิธีช่วยเหลือผู้ก่อเหตุให้ลงมาจากเสาสื่อสารโดยปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง