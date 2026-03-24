(คลิป)ผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวโอดครวญ ต้นทุนน้ำมันแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจต้องหยุดวิ่ง

อุบลราชธานี - ผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวโอดสถานการณ์น้ำมันทำรายได้ลดลง ไม่สามารถขอขึ้นค่าบริการได้เนื่องจากได้ตกลงไว้ก่อนหน้า หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องมีการพูดคุยในกลุ่มผู้ประกอบการขึ้นราคาค่าบริการ หรือหยุดวิ่ง
จากสถานการณ์น้ำมันที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจรถทัวร์นำเที่ยวที่ต้องใช้น้ำมัน แต่ไม่สามารถขึ้นราคากับลูกค้าเพราะมีการรับงานล่วงหน้าไว้ก่อน แต่ถ้ารับงานใหม่ก็จะต้องมีการพูดคุยในกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องขอขึ้นราคา แต่ถ้าลูกค้าสู้ราคาที่ปรับตัวขึ้นไม่ไหวก็ต้องหยุดวิ่งไปจนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะดีขึ้น
นายลำพูน ดอกรักษ์ อายุ 57 ปี ผู้ประกอบการรถทัวร์เช่าเหมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำมันแพงในช่วงนี้ส่งผลกระทบอย่างมาก เพราะการวิ่งรถรับเหมาเป็นงานที่ผู้ประกอบการรับงานไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ไม่สามารถปรับราคาขึ้นใหม่ตามราคาน้ำมันแพงได้ แต่หากน้ำมันยังขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีผลกระทบเรื่องผลกำไร ซึ่งได้น้อยกว่าเดิม แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปในระยะยาวอาจไม่คุ้มค่าในการวิ่งรถรับส่ง
โดยเฉพาะถ้าน้ำมันราคาสูงขึ้นไปอีก ก็ต้องมีการพูดคุยขอปรับราคากับลูกค้า แต่ถ้าขึ้นราคาไม่ได้ก็อาจต้องหยุดวิ่ง ดีกว่าวิ่งรับส่งแล้วขาดทุน ส่วนที่น้ำมันมีน้อย ต้องตระเวนเติมหลายปั๊มจึงเพียงพอในการวิ่งแต่ละวัน ตนคิดว่ามีการกักตุนน้ำมันโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ประชาชนไม่มีปัญญาที่จะไปกักตุน เพราะประชาชนก็เติมน้ำมันได้เท่าที่พอใช้ในแต่ละวัน