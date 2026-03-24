ผกก.ไทรโยค ชงเพิกถอนทะเบียนปืน 9 มม. หลุดมือถูกไถ่ไปก่อเหตุยิง ดับ 1 เจ็บ 2

กาญจนบุรี - ผกก.ไทรโยค เดินหน้าชงนายทะเบียน เพิกถอนใบอนุญาตปืน 9 มม. หลังเจ้าของปล่อยหลุดมือ ถูกไถ่ถอนก่อนตกถึงมือคนร้าย ใช้ก่อเหตุยิงชาวบ้านเสียชีวิต 1 เจ็บ 2 หวั่นเป็นอุทาหรณ์ผู้ครอบครองปืน
วันนี้( 24 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเหตุยิงกันในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปลายปี 2568 เป็นเหตุให้ นางจำนงค์ อายุ 66 ปี เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ได้แก่ น.ส.กาญจน์ อายุ 47 ปี และ ด.ช.ตะวัน อายุ 13 ปี
โดยผู้ก่อเหตุคือ นายณรงค์เดช อายุ 51 ปี อดีตพระวินยาธิการและเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ชื่อดัง ซึ่งใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ก่อเหตุ ก่อนหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืน กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้ก่อนหลบหนีข้ามชายแดน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ที่บ้านเลขที่ 106/1 หมู่ 6 บ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
ความคืบหน้าล่าสุด พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผู้กำกับการ สภ.ไทรโยค ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอไทรโยค เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ของนายธวัชชัย (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นเจ้าของปืนตัวจริง
จากการสอบสวนพบว่า อาวุธปืนกระบอกดังกล่าวได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่เจ้าของได้นำไปฝากไว้กับพระรูปหนึ่งตั้งแต่ปี 2563 ก่อนที่ต่อมาจะถูกนำไปจำนำ และท้ายที่สุดถูกนายณรงค์เดช ผู้ก่อเหตุไถ่ถอนออกมาในช่วงต้นปี 2568
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ผู้ก่อเหตุได้ลาสิกขา ก่อนนำอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวไปใช้ก่อเหตุยิงในวันถัดมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า พฤติกรรมของเจ้าของปืนถือว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากปล่อยให้อาวุธปืนที่ตนได้รับอนุญาตตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ซึ่งอาจไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองอาวุธปืน และก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชน
ทั้งนี้ ยังเข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาวุธปืน และเนื่องจากอาวุธปืนดังกล่าวถูกนำไปใช้ก่อเหตุอาญาร้ายแรง จนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย
จึงได้เสนอให้นายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคดี พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้อัยการ พร้อมมีความเห็นให้ริบอาวุธปืนของกลางไว้แล้ว