สวนสัตว์อุบลฯ เลี้ยงหวานเย็น/ผลไม้แช่เย็นและฉีดน้ำคลายร้อนให้สัตว์เลี้ยง

อุบลราชธานี-สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมคลายร้อนให้สัตว์ป่า โดยจัดหวานเย็น ผลไม้แช่เย็น
พร้อมฉีดน้ำคลายร้อนให้กับสัตว์ป่า เนื่องจากอุณหภูมิ พุ่งสูงขึ้นถึง 34-36 องศาฯ
นายทนบ ศิริปิยนาค ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์ ในส่วนแสดงได้นำหวานเย็น เป็น เนื้อไก่แช่แข็ง ให้เสือโคร่งกินคลายร้อน และใช้รถน้ำฉีดเป็นละอองฝนเทียม เพื่อคลายร้อนให้สัตว์ป้องกันความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และลดภาวะความเครียดจากอากาศร้อนให้กับสัตว์ เนื่องจากในช่วงนี้ มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้น ระหว่าง 34-36 องศาฯ
ในส่วนการจัดแสดงลิงอุรังอุตัง (น้องโจอี้ และ น้องกุ๊กกิ๊ก) ก็ได้มีการนำหวานเย็น เป็นทุเรียนแช่เย็น ซึ่งเป็นของโปรดมาให้ทั้งคู่ได้กิน ซึ่งถูกใจเป็นอย่างมาก ที่ได้สัมผัสกับรสชาติ สีสัน กลิ่น และความเย็น คลายร้อน สร้างการรับรู้ประสาทสัมผัส โดยนอกจากจะคลายร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ได้มีความผ่อนคลาย และอารมณ์ดี
ทั้งนี้ กิจกรรมคลายร้อนดังกล่าว นับเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างหนึ่ง เพื่อให้สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้นอาจจะเกิดขึ้นทันที หรือเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุ้นมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพราะนอกจากจะคลายร้อนให้สัตว์ได้แล้ว สัตว์ยังมีความตื่นเต้น และชื่นชอบเป็นพิเศษกับของกินที่ช่วยคลายความร้อนให้ในช่วงนี้
